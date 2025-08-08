El jurado elige las 100 mejores instantáneas del XXXIII Rally Fotográfico ‘Ciudad de Adra’

Natalia Ordieres Cueto

Serán expuestas en el Auditorio ‘Ciudad de Adra’ a partir del lunes, 1 de septiembre, día en el que se entregarán los premios del concurso

El jurado del XXXIII Rally Fotográfico ‘Ciudad de Adra’ ha elegido ya a las 100 mejores instantáneas, fotografías que serán expuestas al público en el Auditorio ‘Ciudad de Adra’ desde el lunes, 1 de septiembre. El Río de Adra, lugares de servicio público y atención ciudadana, el patrimonio de origen religioso y actividades deportivas,han sido esta edición puntos de paso obligatorios para los concursantes. El concejal de Juventud, Antonio Jesús Sánchez, ha agradecido la participación en esta nueva edición, destacando el “significativo aumento de niños y niñas”, una edición en la que se han entregado 250 fotografías, agradecimiento que ha hecho extensivo a Fernando y Miguel, fotógrafos profesionales colaboradores en la organización de esta cita ya consolidada del verano abderitano.

De la misma manera, el edil ha destacado la “alta calidad” de las instantáneas, haciendo que el jurado tuviera una “ardua tarea” de elección. El jurado ha estado compuesto por Carmen Martín, Juan Antonio Egea y Juan Manuel Durán, todos ellos reconocidos profesionales del mundo de la fotografía, que han realizado el fallo manteniendo el anonimato de los autores para garantizar una valoración objetiva. De esta primera selección se elegirán los premios del concurso, que se conocerán en la exposición del día 1, a las 21:00 horas.

Caberecordar que los premios de este año serán de 350, 200 y 100 euros, para el primer, segundo y tercer premio, que además recibirán una placa conmemorativa. También se premiará a la mejor colección, con 250 euros y un diploma; a la mejor fotografía en blanco y negro, con 50 euros y un diploma; y a la mejor fotografía ‘joven’, para fotógrafos menores de 18 años, que será obsequiada con una foto sobre lienzo y un reportaje fotográfico valorado en 100 euros en Fernando Fotografía.