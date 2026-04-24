La Asociación Española Contra el Cáncer inaugura sede en Pechina, para estar más cerca de pacientes y familiares

Antonio Verdegay Flores

· La presidenta, Magdalena Cantero y el alcalde, Juan Manuel López Rodríguez, firman el convenio para la cesión de este espacio, en presencia del delegado territorial de Salud, Juan de la Cruz Belmonte,

· Numerosos vecinos asisten a la apertura de la sede de la Junta Local de Pechina

Almería, 24 de abril de 2026.- El trabajo bien hecho de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer en Pechina desde hace seis años ha dado como resultado la apertura de una nueva sede en el Parque Juan Mañas de la localidad. La inauguración se celebró en la tarde de ayer, jueves, convirtiéndose en un momento de alegría compartida, con presencia de numerosos vecinos, actuación de la escuela de baile infantil y conciencia sobre el relevante papel de la Asociación en favor de la prevención, apoyo integral e investigación frente al cáncer.

La presidenta de la Asociación, Magdalena Cantero, firmó ayer el convenio con el alcalde de Pechina, Juan Manuel López Rodríguez, para la cesión del local, que se ha convertido en la nueva sede, en presencia del delegado territorial de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, y la presidenta de la Junta Local, María Gádor Navarrete, y de inmediato compartió la buena noticia con los vecinos.

Magdalena Cantero ha afirmado que “desde la Asociación trabajamos principalmente para ofrecer un apoyo integral a las personas con cáncer y sus familiares. Y en esta labor es muy importante el trabajo de las Juntas Locales repartidas por la provincia. Esta sede nos permitirá estar más cerca de vosotros y para ofreceros todos los servicios de nuestra Asociación. El fin último es hacer frente juntos al cáncer, desde la prevención, apoyo psicosocial e investigación”.

Por su parte, el alcalde, Juan Manuel López Rodríguez, ha manifestado que “Pechina necesitaba un sitio referente para la Asociación, no sólo para nuestro pueblo, sino para toda la comarca. Este local es a partir de ahora un punto de acompañamiento y esperanza, diseñado para que pacientes y familiares no se sientan solos ante la dureza de la enfermedad. Aquí encontraréis la fuerza necesaria para seguir hacia adelante, luchando con la certeza de que cada día son más los casos de éxito”.

Por último, Juan de la Cruz Belmonte ha felicitado “a la Asociación por su trabajo en la provincia, que hoy se ve reforzado con esta nueva sede”. A la vez, el delegado ha animado a “seguir hábitos saludables, movernos, socializar, comer una alimentación equilibrada y, especialmente, participar en los programas de cribado de diferentes tipologías del cáncer”.

Una de las personas más felices en la tarde de ayer era la presidenta de la Junta Local, María Gádor Navarrete, que ha agradecido “el esfuerzo de todos para abrir esta sede”.

La Asociación Española Contra el Cáncer sigue creciendo en Almería para desarrollar su misión que gira alrededor del apoyo a los pacientes y sus familiares.