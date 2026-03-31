La Asociación Española Contra el Cáncer sale al encuentro de los almerienses para concienciarles sobre la detección precoz del cáncer de colon

Antonio Verdegay Flores

· La presidenta, Magdalena Cantero, afirma que “nueve de cada diez personas sobrevivirían al cáncer de colon si se detectara a tiempo” y avisa que “sólo el 45% de los almerienses de entre 50 y 69 años participan en los programas de cribado, y el objetivo es incrementarlo hasta el 65%”

· En Almería se diagnosticaron 530 nuevos casos de cáncer de colon y fallecieron 220 personas por esta enfermedad en el año 2025

Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Colon que se celebra cada 31 de marzo, la Asociación Española contra el Cáncer de Almería ha salido al encuentro de los almerienses, con una Mesa Informativa en Paseo, para explicar la campaña ‘Juega tu papel’, con la que se quiere concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la detección precoz e invitarles a participar en los programas de cribado.

La presidenta de la Asociación, Magdalena Cantero, ha estado presente en esta Mesa Informativa y ha afirmado que “hoy salimos de nuevo a la calle para concienciar y prevenir. El pasado año se diagnosticaron en España 40.000 nuevos casos de cáncer de colon, 6.390 en Andalucía y 530 en nuestra provincia. En 2025 murieron en Almería 220 personas como consecuencia del cáncer de colon. Por tanto, es la tipología más prevalente si sumamos el porcentaje de hombres y mujeres”.

Magdalena Cantero ha querido lanzar un mensaje de esperanza: “La buena noticia es que nueve de cada diez personas pueden salvar su vida, si llevan un día a día activo, dejan de consumir alcohol y tabaco, reducen el consumo de productos procesados, practican deporte y, sobre todo, si participan en el cribado de sangre oculta en heces”. La presidenta recuerda que “fue una iniciativa de la Asociación Española Contra el Cáncer en el año 2012, con una investigación que constató su eficiencia, y posteriormente se incorporó en el Plan Nacional de Salud”.

Magdalena Cantero ha afirmado que “todos a partir de los 50 años recibimos una carta recomendándonos que nos hagamos esta prueba sencilla e indolora. Todavía la incidencia de los almerienses está por debajo de lo recomendable. En Almería estamos en el 45%, y el objetivo es incrementarlo hasta el 65% como mínimo, porque cuando lo detectamos a tiempo, el 90% de las personas lo supera. Por eso, debemos participar activamente en estas campañas de detección precoz”.

Por último, la presidenta ha afirmado que “la Asociación Española Contra el Cáncer apoya 87 proyectos de investigación sobre este tema, con una inversión de 24 millones de euros y uno lleva sello almeriense gracias a una de las becas predoctorales que convocamos, conjuntamente con la Universidad de Almería”.

Una prueba indolora y no invasiva

El cribado de cáncer de colon está dirigido a personas con edades comprendidas entre los 50 y los 69 años. Consiste en la realización de un Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH), una prueba indolora, no invasiva, que se puede realizar en casa y determina la presencia de sangre no visible en las heces, y tan eficaz como una colonoscopia. El objetivo es detectar lesiones sangrantes, que pueden corresponder a pólipos o lesiones premalignas o malignas que no serían detectadas hasta que la enfermedad se encontrase más avanzada, cuando las posibilidades de tratamiento y curación serían menores.

En 2014, la incorporación del cribado de cáncer colorrectal a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud marcó un antes y un después en la estrategia de detección precoz en España. Supuso reconocer que la detección del cáncer debía convertirse en un derecho garantizado para toda la ciudadanía dentro de la población diana.

Antes de que el cribado fuera un derecho reconocido, la Asociación Española Contra el Cáncer ya trabajaba para hacerlo posible, impulsando la investigación que confirmó en 2012 el Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH) como prueba válida para la detección precoz, igual de validez que una colonoscopia, y movilizando a la sociedad para lograr su incorporación al sistema público.

En 2013, casi 600.000 firmas recogidas en toda España fueron entregadas al Ministerio de Sanidad para respaldar esa demanda colectiva, gracias al esfuerzo investigador de la Asociación Española Contra el Cáncer, cada año cientos de miles de personas pueden evitar o sobrevivir al cáncer de colon. En este sentido, la Asociación sigue investigando el cáncer de colon para mejorar tratamientos y diagnósticos en 87 proyectos con una inversión superior a 24M€.

Un año después, en 2014, el cribado de cáncer de colon pasó a formar parte de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Doce años después, el reto hoy es otro: asegurar que ese derecho se ejerce con la máxima eficacia posible y que su impacto en supervivencia es real y equitativo para todas las personas.

Actualmente, España cuenta con programas de cribado de cáncer colorrectal implantados en todo el territorio que consiguen mejoras en la supervivencia de personas y disminuyen la mortalidad. Sin embargo, la falta de datos públicos unificados, actualizados y contrastables impide construir una fotografía precisa del funcionamiento de los programas en términos de cobertura, participación o eficacia, y limita la capacidad de analizar con rigor posibles diferencias territoriales que puedan estar influyendo en la detección precoz y, potencialmente, en las oportunidades de supervivencia de la población.

Por ello, la Asociación Española Contra el Cáncer lleva años trabajando para impulsar políticas públicas que mejoren el abordaje de la enfermedad y la atención a las personas con cáncer y su entorno. En este contexto, la Asociación ha hecho una alianza con la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), de la Organización Mundial de la Salud, que tiene como objetivo analizar el estado actual de los programas de cribado en España y formular recomendaciones que contribuyan a reforzar su mejora continua y equidad. La Junta de Andalucía participa aportando los datos de la comunidad autónoma andaluza.