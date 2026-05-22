El Hospital Universitario Torrecárdenas incorpora una nueva tecnología para tratar tumores cerebrales

Cuenta con la posibilidad de combinarse con otros tratamientos oncológicos y mejora la calidad de vida durante el proceso terapéutico de los pacientes

El Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Torrecárdenas, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha incorporado una nueva innovación terapéutica con la puesta en marcha de la tecnología TT Fields (Tumor Treating Fields), un tratamiento para tumores cerebrales de estirpe glial de alto grado de reciente diagnóstico. Se trata de una tecnología que utiliza dispositivos externos para frenar o ralentizar el crecimiento tumoral y que mejora la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. Hasta ahora, el abordaje estándar del glioblastoma incluía cirugía, radioterapia y quimioterapia; con esta incorporación, Andalucía da un salto cualitativo en la atención a estos pacientes.

Este avance sitúa al centro almeriense como el tercer hospital andaluz en implantar esta técnica. El primer paciente tratado en Almería con esta tecnología ha iniciado ya su terapia. El SAS estima que entre 50 y 60 personas podrán beneficiarse cada año de este tratamiento en toda la comunidad autónoma.

Según ha explicado la jefa del Servicio de Oncología radioterápica, Jeannie Carolina Pérez, esta tecnología, basada en la aplicación de campos eléctricos de baja intensidad que interfieren en la división de las células tumorales, permite actuar de forma localizada sin afectar de manera significativa al tejido sano. Entre las principales ventajas para el paciente destacan “su carácter no invasivo, la posibilidad de combinarse con otros tratamientos oncológicos y una mejora en la calidad de vida durante el proceso terapéutico”. Además, al tratarse de un sistema portátil, el paciente puede mantener en gran medida su rutina diaria, lo que supone un importante beneficio a nivel físico y emocional.

Pérez ha destacado “el compromiso y la labor del grupo de tumores cerebrales del servicio”, integrado por las doctoras Mª Visitación Ruiz, Mariana Peña y Cristina Prieto, cuya coordinación han sido clave para la implementación de esta innovadora técnica. Y ha añadido que con la incorporación de esta nueva tecnología, el Hospital Universitario Torrecárdenas “sigue creciendo y refuerza su apuesta por la medicina de precisión y la innovación tecnológica” para en el tratamiento integral de los tumores cerebrales en Andalucía.

Además de en el Hospital Universitario Torrecárdenas, la implantación del tratamiento se está realizando de forma progresiva en otros hospitales de Andalucía con unidades especializadas en Neurocirugía, Oncología Médica, Oncología Radioterápica y Rehabilitación, entre ellos el Virgen del Rocío, Reina Sofía, Macarena, Regional de Málaga, Puerta del Mar, Virgen de las Nieves, Jaén y Juan Ramón Jiménez, asegurando la máxima calidad clínica y homogeneidad en la aplicación del proceso asistencial.

El modelo implantado en Andalucía garantiza un proceso ágil desde la solicitud clínica, criterios de inclusión claros, consentimiento informado y seguimiento específico a través de un registro anonimizado de pacientes. Asimismo, incluye evaluación continua de resultados para medir impacto en supervivencia, funcionalidad y calidad de vida.