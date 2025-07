La astronomía más puntera se da cita en los cursos de verano de la UAL

Llega una nueva edición del curso ‘Tú también eres astrónom@’ que cada año despierta un gran interés por los aficionados a la astronomía en Almería. A la tradicional observación nocturna con el telescopio profesional de 1,23 metros de Calar Alto, este año se suma una observación solar. Además, las ponencias tratarán novedosos temas relacionados con esta disciplina.

Desde hace muchos años en los Cursos de Verano de la Universidad de Almería tiene cabida la Astronomía. Una ciencia que, estando en la provincia de Almería, con uno de los más importantes observatorios astronómicos de Europa y el mundo, como es el de Calar Alto, tenía que estas presente en la oferta formativa universitaria.

Así lo pensaron hace años sus dos directores, Antonio Puertas y Jorge Iglesias, recibiendo el apoyo de la sociedad en cada una de sus ediciones, siendo uno de los cursos más esperados y que más rápido completa las plazas ofertadas. “El curso se presenta muy interesante y refrescante. Vamos a tener el hito de siempre, que son las observaciones nocturnas con el telescopio profesional de 1,23 metros en Calar Alto, pero esta edición llegamos con una importante novedad como es el taller de observación solar. Es la primera vez que lo hacemos porque consideramos que está muy bien conocer los objetos celestes nocturnos, pero también es importante conocer el que durante nos llena de luz. Este año nos hemos propuesto estudiarlo un poquito”, ha explicado su director, Jorge Iglesias.

Todos los años repiten estudiantes, pero otros muchos son nuevos, por eso les gusta mantener actividades de nivel básico, pensando en la gente que acude por primera vez, e ir variando alguna ponencia pensando en la gente que repite.

“Este año, en concreto, contamos con dos ponencias muy interesantes que nos hablan sobre física que se hace con telescopios nuevos o que todavía no se han construido. En particular, Yolanda Jiménez, astrónoma del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y miembro del Comité de Asignación de Tiempos (TAC) del JWST, Instituto de Astrofísica de Andalucía (CSIC), va a hablar de qué está observando el telescopio espacial Jamens Webb y Marcos Villaverde hablará sobre una instalación de telescopios de radio, el radio telescopio SKA, que va a tener una dimensión de kilómetros y que todavía no está en funcionamiento en Australia. Van a ser dos ponencias muy novedosas e interesantes para hablar de astronomía puntera”.

La ponencia que ha abierto esta primera jornada ha sido de iniciación a la observación astronómica, cargo de José Francisco Del Águila Del Águila. Project Leader, Indra/Minsait. “Es precisamente una de las ponencias-talleres que reservamos para las personas que vienen por primera vez al curso. Aquí aprenden a cómo orientarse bien en el cielo, qué necesitan si quieren dedicarse a observar más asiduamente como telescopios, prismáticos, etc. Es una ponencia que gusta mucho porque la mayoría de las veces las personas quieren salir a observar el cielo, pero no saben cómo empezar y aquí les damos las claves”, ha indicado Jorge Iglesias.

Además, de las observaciones y las ponencias el curso contiene dos talleres: uno sobre un simulador de cielo y otro sobre ciencia ciudadana. Una programación muy completa tanto práctica como teórica que hace que cada año se convierta en uno de los mayores atractivos de los Cursos de Verano de la Universidad de Almería. “Después de muchas ediciones seguimos notando un gran interés de la gente de Almería por este curso. Las plazas se llenan de momento. Estamos muy contentos y animamos a todo el mundo a que siga confiando en este curso en ediciones posteriores”.