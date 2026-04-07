La banda almeriense Mister Sinmarc llenará el Apolo el domingo con el mejor hard rock presentando su disco ‘Días contados’

La cita será a las 18.00 horas con entrada libre hasta completar aforo, previa reserva de invitación en taquilla municipal o en la página web del Área de Cultura

El Teatro Apolo vivirá este domingo, 12 de abril, a partir de las 18.00 horas, una genuina tarde con el mejor hard rock de la mano de la banda almeriense Mister Sinmarc. El grupo presentará su primer larga duración titulado ‘Días contados’, en el marco de la programación de primavera puesta en marcha por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, en la línea de constante apoyo a las bandas y creadores almerienses.

Para que la fiesta sea más completa si cabe, la entrada es libre hasta completar aforo y las invitaciones se pueden adquirir tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo como en la página web habitual https://almeriaculturaentradas.es/, por tan solo los gastos de distribución. El ritmo de reservas está siendo muy alto por lo que el ‘entradas agotadas’ está a punto de ser una realidad.

“Me lo habéis escuchado decir numerosas veces… Pero esa es la mejor señal de que no es una frase vacía que se dice de cara a la galería… Nuestro apoyo a las bandas y artistas almerienses es una constante del Área, va en nuestro ADN y así se demuestra programación tras programación”, ha afirmado el concejal delegado del Área de Cultura, Diego Cruz, en la presentación del evento, acompañado por todo el cuarteto que da vida a Mister Sinmarc.

“Y a todos los niveles”, ha añadido Cruz, “desde las grandes estrellas –como ejemplos recientes los de David Bisbal y Vera GRV en Cooltural Fest o de RVFV en Puro Latino-, a las bandas que comienzan, con proyección, con empuje, con propuestas que vale la pena conocer y darles ese altavoz que supone nuestra programación y nuestros espacios escénicos. Mister Sinmarc es un ejemplo más a la larguísima lista que acumulamos desde el Área en los últimos años”.

Nacidos en 2014, Míster Sinmarc está formado desde 2020 por el cuarteto que conforman Roberto Ureña a la voz principal, Luis Rodríguez a la guitarra y coros, Javier Rueda al bajo y coros y Luis González a la batería. Su vocalista, Roberto Ureña, ha agradecido la oportunidad de tocar “en un sitio tan emblemático como el Apolo, con una acústica fantástica y pondremos todo nuestro espíritu rockero enérgico”.

Ureña y la banda al completo han indicado que “nos gusta hacer las canciones en castellano porque así las emociones y sentimientos que provoca la música llega al 200% y no al 90% si lo haces en inglés. ‘Días contados’ es un disco que ofrece reflexiones de la vida, de nuestro paso por ella, del carpe diem y la necesidad de libertad, que es algo que queremos transmitir con nuestro rock”.

El año 2026 no ha podido iniciar de la mejor manera con esta presentación oficial en el Teatro Apolo del 12 de abril, y su confirmación en la próxima edición de Candil Rock de Huércal de Almería, donde compartirán cartel el 27 de junio con Dr. Feelgood y Ramoncín.

Más sobre la banda

Mister Sinmarc tiene su origen en 2014 con el objetivo de crear su propia música y caracterizarse por un potente sonido Hard Rock, basado siempre en el formato batería, bajo, guitarra y voces. Después de varios conciertos y de quedar finalistas del concurso de bandas Viasur en 2018, la formación experimenta varios cambios hasta 2020, año en el que se consolida el cuarteto actual. Todos ellos han pertenecido a varias bandas de rock en Almería.

Mister Sinmarc se caracteriza por un directo enérgico, potente y visceral, que no deja indiferente a nadie; todo esto acompañado de unas letras comprometidas y teniendo como premisa la música de autor. En 2022 graban su primer E.P ‘Mundo Feliz’ con la satisfacción de haberlo grabado mezclado y masterizado ellos mismos.

Tras varios conciertos exitosos por la provincia de Almería, en enero del 2024 abren el X Aniversario de Si FM Radio en el Teatro Cervantes, además han actuado en diferentes festivales como: Bayyana rock 2024, Almerirock 2024, Saecio Rock 2024, Qansayar Rock 2025. En 2024 lanzan dos nuevos singles, ‘Grita’ y ‘Dichosos’. En diciembre de 2025 lanzan su primer larga duración, bajo el nombre de ‘Días contados’, que al igual que sus anteriores trabajos, también está autoproducido.