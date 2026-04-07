Los Premios Andalucía + Social reconocen la labor por la inclusión del proyecto Espacio Alma del Ayuntamiento de Almería

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, recoge en Córdoba el reconocimiento de manos de la consejera Loles López

Radio ASPAPROS recibe el premio autonómico a las buenas prácticas en la atención a personas con discapacidad

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha hecho entrega este jueves en Córdoba de los Premios Andalucía + Social, que reconocen el trabajo de más de una veintena de personas y entidades a favor de la plena inclusión. El reconocimiento provincial de Almería de esta octava edición ha recaído en el Ayuntamiento de Almería por el proyecto Espacio Alma, concebido como ecosistema de inclusión, innovación social y sostenibilidad, a través del cual el Consistorio almeriense promueve un modelo de gestión comunitaria creando sinergias que mejoran la eficiencia, fomentan la creatividad colectiva y fortalecen el sentimiento de comunidad.

La entrega de premios, conducida por el presentador Juan Carlos Roldán, se ha celebrado en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la capital cordobesa, y ha contado con la presencia de la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López; la secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad, Concha Cardesa; la secretaria general de Inclusión Social, Ana Vanessa García; el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, la delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, y los delegados territoriales de las ocho provincias, entre otras autoridades, así como de las entidades y personas galardonadas.

En representación del Ayuntamiento de Almería, ha recogido el reconocimiento de manos de la consejera la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, quien ha destacado que este nuevo premio al Espacio Alma “no es sólo mérito del Ayuntamiento como impulsor del proyecto, sino de todas las asociaciones que cada día le dan vida con sus actividades”.

Modelo innovador

“El Espacio Alma” -ha añadido- “es un modelo innovador y pionero en España, convertido en un referente en la creación de entornos inclusivos y accesibles, donde la colaboración con el Tercer Sector es fundamental. Su éxito no sólo se encuentra en su concepción, sino en el desarrollo que se está realizando. El esfuerzo en equipo tiene su recompensa y en el Espacio Alma tienen su casa cerca de 50 asociaciones y federaciones vinculadas a la discapacidad, que trabajan a diario, junto con el personal del Área de Familia, Inclusión e Igualdad. Más de 25.000 personas han participado en las actividades celebradas en el año 2025, con una media de 40 actividades semanales, lo que refleja que es un equipamiento municipal de alta capilaridad comunitaria. Pero lo más importante es que se les está dando soluciones a las necesidades reales de las asociaciones y a las personas que atienden estas entidades. Por eso, quiero compartir este premio con los técnicos del área y las asociaciones que trabajan día a día en el Espacio Alma creando alianzas y consolidando un modelo de gobernanza participativa”.

Además, la Asociación de Padres, Madres y Protectores de Personas con Discapacidad Intelectual en Almería (ASPAPROS) ha recogido el premio autonómico a las buenas prácticas en la atención a personas con discapacidad por su proyecto ‘Radio ASPAPROS’, al ser una iniciativa en comunicación accesible e inclusiva que se ha consolidado como buena práctica de innovación social y cultural en Andalucía, demostrando cómo las personas con discapacidad pueden ejercer un papel activo como comunicadoras, creadoras de contenida y agentes de cambio social.

La consejera Loles López ha puesto de manifiesto que estos premios “agradecen la labor de personas y entidades que derrochan generosidad, empatía y solidaridad”. Asimismo, ha subrayado que “el tejido social es un pilar indispensable, porque nos permite contemplar la verdadera grandeza del ser humano”.

En este sentido, ha señalado que “la verdadera magia de lo social radica en hacer posible lo imposible: cuando la vida nos da un revés, es este batallón social el que consigue devolver la luz a las miradas más amargas”. López también ha querido reconocer que “sois las entrañas del alma social de Andalucía”, poniendo en valor el papel fundamental de las personas y entidades comprometidas.

Por último, ha remarcado que “en unos tiempos marcados por la rapidez y lo efímero, resulta imprescindible detenernos a reconocer la verdadera grandeza del ser humano. Andalucía es una tierra con un gran corazón y una profunda alma social”.

Los premios ‘Andalucía + Social’ distinguen los trabajos realizados por personas o entidades en favor de la participación e inclusión de la población en los siguientes ámbitos: protección social; dependencia, personas con discapacidad; personas mayores; infancia y adolescencia; violencia de género; diversidad; voluntariado; juventud; investigación e innovación en los servicios sociales de Andalucía; comunidad gitana; migraciones y cooperación internacional para el desarrollo. Por lo tanto, en el ámbito andaluz se conceden 13 premios coincidiendo con las citadas modalidades y, en el ámbito provincial, un premio por cada una de las ocho provincias andaluzas.

El resto de galardonados autonómicos son Federación Sur Acoge; Fundación Gerón; Federación Andaluza de Familiares, Enfermos de Parkinson y Trastornos del Movimiento (FANDEP); Asociación de Familias Solidarias para el Desarrollo (AFASODE); Ayuntamiento de Cartaya (Huelva); Ayuntamiento de Baeza (Jaén); Fundación Cudeca; Escuela Diocesiana Gaudium; Federación Andaluza Síndrome de Asperger; Chary Sánchez Buzón; Asociación ACCEM y Fundación Albihar.

Asimismo, y además de las modalidades convocadas, el jurado ha acordado conceder una mención especial a los colegios de psicólogos de Andalucía oriental y occidental; al Consejo Andaluz de Colegios Farmacéuticos (CACOF), y a la Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación.