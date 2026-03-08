La Banda Municipal brinda un gran cierre de ciclo de invierno con su concierto sobre la música norteamericana para banda

El Teatro Apolo ha vuelto a llenarse con la cuarta y última cita matinal de este trimestre con la formación que dirige José Solá Palmer

El Teatro Apolo se ha llenado esta matinal de domingo por cuarta ocasión en este invierno con un nuevo concierto matinal de temporada de la Banda Municipal de Música de Almería, hoy con un programa seleccionado bajo el título ‘Una mirada a la música norteamericana para banda’. La formación que dirige a la perfección el maestro José Solá Palmer ha cerrado así su póker de conciertos pertenecientes a la programación de invierno puesta en marcha por el Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería, con otro éxito de público y también interpretativo, puesto que la calidad y compromiso de todos los músicos es el denominador común de todas y cada una de sus actuaciones.

La obertura del concierto ‘The hounds of springs’, de Alfred Reed, uno de los compositores para banda más prolíficos del siglo XX, ha ejercido de bienvenida para un concierto dividido en dos partes. A continuación, y como cierre al primer bloque, ha recogido el testigo la obra ‘Sinfonía nobilísima’ de Robert Jager, conquistando tanto por su belleza como por su energía.

Tras un breve descanso, la segunda parte del concierto se ha caracterizado por incluir tres obras que nunca antes habían sido interpretadas por la Banda Municipal, lo que demuestra la constante inquietud por seguir ofreciendo nuevos estímulos al público y también para aceptar retos por parte de la plantilla de músicos.

Se ha abierto con ‘Overture for a musical comedy’ de John Barnes Chance con un marcado toque más desenfadado. El concierto ha continuado con ‘October’ de Erik Whitacre donde luce en su evocación nostálgica y bucólica. El cierre ha venido de la mano de ‘Red rock mountain’ de Rossano Galante, una pieza en la que se destaca por la fanfarria y un marcado carácter épico y heroico, propio de los terrenos evocados.

Esta ‘mirada americana’ de este domingo ha completado la serie de conciertos temáticos ofrecidos en este trimestre, ya que el concierto del 25 de enero abordó el universo sonoro británico tradicional y marchas, el del 8 de febrero la música de banda española de la segunda mitad del siglo XX y el del 22 de febrero se centró en compositores andaluces del siglo XX.

Próximos concierto de la Banda

Las próximas citas con la Banda Municipal de Música de Almería serán de nuevo en este mes de marzo, pero dentro de la 23º edición del Ciclo de Música Sacra. Concretamente será con el concierto inaugural del jueves, 12 de marzo, en la Parroquia de San Sebastián a las 20.30 horas y con su participación, a la misma hora y el 26 de marzo, en la velada de Exaltación de la Saeta, donde participarán al cante la malagueña Antonia Contreras, el cordobés Antonio Porcuna “El Veneno” y la joven almeriense Celia Ortega.