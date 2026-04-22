Los ‘Atardeceres Flamencos en el Mesón Gitano’ volverán a llenar los sábados de mayo de arte y compás almeriense

El Área de Cultura promueve la segunda edición de esta iniciativa que se desarrollará, con entrada libre e inicio a las 19.30 horas, los días 2, 9, 16 y 23 del próximo mes

Tras el rotundo éxito de su estreno en 2025, el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería ha presentado hoy la segunda edición de ‘Atardeceres Flamencos en el Mesón Gitano’, una propuesta cultural que se celebrará durante los primeros cuatro sábados del mes de mayo, consolidándose como una de las citas destacadas en la programación cultural de la ciudad para la temporada de primavera.

Acompañado por el cantaor Edu García, coordinador de la actividad junto a su hermano Antonio ‘El Genial’, así como de las bailaoras Inka Díaz y Raquel Sierra, quienes participarán activamente en esta edición, el concejal delegado del Área de Cultura, Diego Cruz ha destacado que “estos ‘Atardeceres Flamencos’ aúnan varias de nuestras líneas estratégicas, como son el apoyo a los artistas locales, la difusión del flamenco como una de las señas de identidad más genuinas de nuestra ciudad y la dinamización del casco histórico mediante una iniciativa abierta a vecinos, visitantes y turistas”.

Durante los sábados 2, 9, 16 y 23 de mayo, el Mesón Gitano se transformará en un espacio de encuentro y convivencia, donde el público podrá disfrutar del flamenco en un entorno privilegiado, con vistas al mar, al puerto y a los pies de la Alcazaba. La entrada será libre en todas las jornadas. Los espectáculos comenzarán a las 19.30 horas y estarán presentados por el actor Jesús Herrera. Como novedad, esta edición incorpora una primera jornada que incluirá un espacio dedicado a la poesía, las historias del barrio y la tradición oral.

Edu García ha recordado que “mi padre siempre me ha contado historias de toda la actividad que había en ese punto de la ciudad y estamos muy agradecidos y contentos de poder llevar allí el flamenco, con todos los artistas que van a poner su grano de arena para que pasemos muy buenos momentos”.

La bailaora Inka Díaz, que estará presente el sábado 16, también con el alumnado de su espacio creativo ACAAF, ha valorado de manera muy positiva “que el grupo pueda expresarse, demostrar su evolución, con acceso gratuito y accesible para la gente es una gran oportunidad para todos”. En la misma línea, Raquel Sierra ha apuntado que “he abierto mi propia academia hace poquito y será un placer estar el día 9 para mostrar todo lo que hemos trabajado y ensayado a lo largo de todo el año”.

Programa completo

‘Atardeceres Flamencos en el Mesón Gitano’ comenzará el sábado, 2 de mayo, con las actuaciones de María Sorroche al cante, el alumnado de Chelo Ruiz y Blanca Lorente al baile. Además, se desarrollarán “Historias del barrio y poesía” con Juan José Ceba y Noelia Cortés, e “Historias del flamenco” con Antonio Sevillano, con la posibilidad de que se vuelva a repetir esta sección en otras citas.

El 9 de mayo el cante correrá a cargo de El Titi, acompañado del baile de Suleima y del alumnado de Raquel Sierra. El tercer sábado de mayo, el día 16, será una jornada protagonizada por jóvenes artistas flamencos al cante y el alumnado del espacio creativo ACAAF de Inka Díaz, que también participará al baile. Se cerrará el 23 de mayo con la actuación festiva del grupo de rumbas ‘La Chanca Suena’.

Todas las citas de entrada libre, con inicio a las 19.30 horas y presentadas por el actor Jesús Herrera.