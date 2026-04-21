Almería inicia la cuenta atrás para el comienzo de una nueva edición de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro

Textos de Lope de Vega, Cervantes, Quevedo o pasajes de varias autoras coetáneas volverán a la vida del 1 al 10 de mayo de la mano del ciclo que coordina el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería

Solo diez días para que se alce el telón al mejor teatro y que mantiene viva la eterna llama de las letras áureas de la literatura española. Las XLII Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de Almería encaran su cuenta atrás definitiva para una nueva edición que desarrollará el grueso de su programación del 1 al 10 de mayo, con hasta 15 propuestas en la capital, una en Roquetas de Mar y otra decena en otros puntos de la provincia con la participación de hasta 16 compañías de teatro para un total de 26 funciones.

Para su edición número 42, las Jornadas vuelven a contar con el impulso del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Diputación Provincial, Junta de Andalucía y Universidad de Almería, con la coordinación de Plan A Producciones.

Compañías como Morfeo Teatro, la Fundación Siglo de Oro, JRivera Producciones, la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, nombres propios como Pepón Nieto o Antonio Campos, o la Orquesta Ciudad de Almería darán vida a esta nueva edición, donde renacerán textos de Francisco de Quevedo, Lope de Vega, Miguel de Cervantes, Calderón de la Barca, Fernando de Rojas o una representación de la literatura del Siglo de Oro con nombre de mujer.

El concejal de Cultura, Diego Cruz, recuerda que las Jornadas, son “una iniciativa cultural de prestigio que lideramos y en la que es un orgullo contar con la gran implicación de tantas administraciones. Creo que debemos sentirnos muy orgullosos por el hecho de que las Jornadas cumplan ya 42 ediciones y lo hacen demostrando que son mucho más que una celebración del pasado; son un recordatorio de la riqueza de nuestra herencia cultural y una oportunidad para enriquecer nuestras vidas a través del arte del teatro, la literatura o la música”.

Concretamente, de la mano del Ayuntamiento de Almería serán dos obras y un concierto en el Auditorio, cinco propuestas –cuatro de ellas de entrada y una concertada con centros educativos- que tendrán lugar en el Teatro Apolo y otra actividad de calle en plaza Pablo Cazard.

Las entradas para los espectáculos que lo precisan en el Auditorio Municipal Maestro Padilla y el Teatro Apolo se encuentran a la venta en la taquilla municipal del propio Apolo y en la web habitual https://almeriaculturaentradas.es/ y tienen un precio de 15 y 12 euros en el Auditorio, de 12 euros en el Apolo y de 10 euros en el caso del concierto de la OCAL. Hay que recordar que las Jornadas también tienen numerosas actividades de entrada libre como puede consultarse a través de la web de Almería Ciudad.

Entradas disponibles en Almería:

1 de mayo. 20:30 horas. Auditorio Municipal Maestro Padilla. “Polvo serán, más polvo enamorado”. Morfeo Teatro

2 de mayo. 20:30 horas. Auditorio Municipal Maestro Padilla. “El Perro del Hortelano”. Fundación Siglo de Oro.

3 de mayo. 19:00 horas. Teatro Apolo “Mujeres de Oro”. JRivera Producciones.

7 de mayo. 20:00 horas. Teatro Apolo. “Ejemplares de Cervantes”. Albacity Corporation. (Antonio Campos).

8 de mayo. 20:30 horas. Teatro Apolo. Estreno nacional de “Ecos del Siglo de Oro”. Opera Concert. Con Pepón Nieto y el barítono Luis Santana.

9 de mayo. 20:30 horas. Teatro Apolo. “Los últimos cómicos”. Pata Teatro

10 de mayo. 19:00 horas. Auditorio Municipal Maestro Padilla. Orquesta Ciudad de Almería. “Fuegos Artificiales y Música Acuática”. Con la colaboración del Real Conservatorio Profesional de Música Julián Arcas.