Dreambeach Costa del Sol presenta su programación por días y activa la venta de entradas individuales

El festival desvela la distribución de su cartel para viernes y sábado con Eric Prydz, David Guetta, Nico Moreno o Mathame como grandes reclamos

Dreambeach prepara un nuevo avance de artistas para las próximas semanas

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Dreambeach Costa del Sol continúa desvelando detalles de su próxima edición con el anuncio de la programación por días y la apertura de la venta de las entradas individuales. El festival, que reunirá a miles de asistentes en la Costa del Sol, permitirá ahora al público elegir jornada con un line up que combina grandes nombres internacionales y referentes de la escena electrónica, con el apoyo de marcas por primera vez en Dreambeach como Blackworks, LOOP, Nowhere by Paco Osuna, Drum and Bass All Stars, Híbrida o Ritmika. Un cartel que aún tiene muchas sorpresas por desvelar, que se añadirán a cada una de las dos jornadas.

El viernes 31 de julio estará encabezado por Eric Prydz, uno de los artistas más influyentes de la electrónica global, acompañado por el fenómeno techno Nico Moreno y el exclusivo set en España de Sasha y John Digweed. La jornada reunirá además propuestas de alto impacto como Andrés Campo, A.M.C, Hedex b2b Bou, Imbermind en formato live o el potente b2b entre Kanine y Andromedik.

La jornada inaugural de Dreambeach 2026 se completa con una amplia representación de artistas que reflejan la diversidad del festival, desde nombres como DJ Zinc, Charlie Tee o Pola & Bryson, hasta propuestas como Lady Waks b2b Stanton Warriors, consolidando una jornada especialmente orientada a los sonidos más contundentes y al drum & bass.

El sábado 1 de agosto estará liderado por David Guetta, una de las mayores estrellas de la música electrónica a nivel mundial, en una jornada que volverá a reunir a miles de asistentes en torno a un cartel de primer nivel.

Junto a él, la segunda jornada del festival contará con artistas como Eptic, Hannah Wants, Luciano, Mathame, NGHTMRE o SNTS, configurando una jornada que combinará techno, house y bass music. El sábado 1 de agosto en Dreambeach se completa con propuestas como Future Funk Squad b2b DJ Rasco, Joyse, Norbak, Tortu y Wizard, reforzando la diversidad estilística del festival.

Con este anuncio, Dreambeach activa la venta de entradas de día, una opción muy demandada que permitirá al público disfrutar de jornadas específicas del festival, además de los abonos ya disponibles.

La organización ha confirmado que en las próximas semanas se anunciarán nuevos artistas y detalles de programación, completando un line up que sigue posicionando a Dreambeach como uno de los festivales electrónicos más relevantes del verano europeo.

Con una propuesta que combina grandes headliners internacionales, exclusividades y talento emergente, Dreambeach Costa del Sol encara una nueva edición con el objetivo de ofrecer una experiencia musical de primer nivel en un entorno único. La última entrega del evento en 2025 reuníó a más de 90.000. La Organización está trabajando en el primer avance de programación que comenzará a dar forma a Dreambeach Costa del Sol. Una apuesta por actualizar la propuesta de Dreambeach, de la mano de una producción que podrá la comodidad de los dreamers como su principal objetivo, en un nuevo recinto con estructuras espectaculares, con cuatro escenarios independientes, por donde pasarán artistas nacionales e internacionales durante dos únicas jornadas, viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto. Dreambeach está apoyado por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga. Con el patrocinio del INAEM.

Entradas a la venta en www.dreambeach.es