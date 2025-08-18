La barriada de La Alquería celebra sus fiestas en honor a Nuestra Señora de Las Angustias del 22 al 24 de agosto

Natalia Ordieres Cueto

El viernes 22, se hará lectura del pregón a cargo de Juan Tomás Castilla y esa misma noche se coronará a las Reinas, Damas y Rey de las fiestas

La barriada abderitana de La Alquería honra a Nuestra Señora de Las Angustias del 22 al 24 de agosto, con sus fiestas patronales. Las actividades arrancarán el viernes día 22, a las 22:00 horas, con el saludo de bienvenida a cargo de María Jiménez López y Sonia Sánchez Moreno. A continuación, se llevará a cabo el pregón a cargo de Juan Tomás Castilla y la coronación de Reina, Rey y Damas. Estas fiestas concluirán en la madrugada del domingo con la traca de fin de fiestas, tras la gran velada musical amenizada por el grupo ‘Fábula show’. Como cada año, cientos de personas disfrutarán de estas fiestas con actividades tan emblemáticas como la recreación de Moros y Cristianos o una Jura de Bandera.

Las actividades organizadas por la comisión de fiestas tendrán comienzo el viernes con el III Triduo en honor a Nuestra Señora de las Angustias, seguido de la ofrenda floral a la patrona de esta barriada, previo al pregón. Una vez acabada la coronación, los asistentes disfrutarán del monólogo de Mary Rose y la representación de la obra de teatro ‘¿Quién es el asesino?’, a cargo del Grupo de Teatro Alquería Viva, dirigido por Isabel Rodríguez, además de la actuación del DJ Adri Muñoz.

El sábado 23 arrancará a las 10:00 horas con la fiesta del agua con tobogán gigante y la fiesta de la espuma, antes de la inauguración de la feria de mediodía. A las 20:00 horas será el gran desfile de carrozas y a las 22:00 horas la actuación del grupo de baile ‘Kalesi’, en la caseta, seguido de la gran velada musical con ‘Fábula Show’ y el espectáculo ‘Báilalo’ By Santi Show DJ, y DJ J. Correa cerrará la jornada a partir de las 04:00 horas.

Por su parte, el domingo 24, día grande de las fiestas, dará comienzo a las 08:00 horas con el toque de diana. Le seguirá una Jura de Bandera, en la explanada de la fuente ‘La Parrona’ y la misa cantada por el coro infantil ‘Pedro Mena’. El traslado de la patrona en procesión al río y la recreación de Moros y Cristianos protagonizarán la jornada. La entrega de premios y la traca final pondrán el broche de oro a estas fiestas señaladas para todos los vecinos y vecinas de la barriada.

El Ayuntamiento de Adra intensificará durante los días previos a las fiestas de esta barriada los trabajos de adecuación y acondicionamiento. El fin es que los vecinos y vecinas de La Alquería, así como los que se trasladan para disfrutar de estos días, encuentren esta barriada en las mejores condiciones.