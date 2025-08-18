El VII circuito provincial 3×3 “Costa de Almería” llega a La Venta Del Viso (La Mojonera) en su última parada el 6 de septiembre de 2025

El Circuito provincial de 3×3 «Costa de Almería » se celebrará en La Venta Del Viso (La Mojonera) el próximo 6 de Septiembre de 2025 en la pista polideportiva del complejo deportivo «José Miguel Domingo» y en el Ceip La Venta Del Viso a partir de las 16:30 horas se podrá realizar las inscripciones empezando la competición a las 17:30 horas.

La última parada del circuito provincial 3×3 «Costa de Almería» coincidirán con las fiestas de la barriada La Venta Del Viso siendo la segunda vez que se organice una prueba deportiva de estas caracteristicas en el barrio tras el éxito de la edición anterior.

Las inscripciones para las categorías preminibasket, minibasket , infantil y junior son gratuitas y para los sénior masculinos y femeninos tendrán que abonar una cuota de 10€ que se podrá pagar el mismo día de la prueba siendo la inscripciones para la categoría sénior a partir de 17:30 a 18:00 y comenzando la competición a las 18:30. Los requisitos para la inscripción son llevar hoja de equipo rellena y autorización de participación para los menores de edad. Las inscripciones se pueden realizar el mismo día 6 de Agosto de 16:30 a 17:00 horas en la pista de celebración de la prueba, donde habrá medallas para los tres primeros equipos clasificados de cada categoría. Al ser la última prueba del circuito provincial también se entregarán los premios a los ganadores de dicho circuito.

Los partidos serán pitados por árbitros de la Federación Andaluza de Baloncesto la cual es la responsable de la organización del evento, para más información pueden llamar al 950256676.

El circuito provincial de 3×3 «Costa de Almería» se ha desarrollado en diferentes municipios de la provincia como han sido Vera, Garrucha, Adra, Almerimar, Antas y Tabernas, siendo la última prueba en La Venta Del Viso, para la cual se cuenta con el apoyo de la Diputación de Almería, del Excmo. Ayuntamiento de La Mojonera y del CB La Mojonera y en la cual se espera que se viva una gran jornada deportiva y de convivencia.