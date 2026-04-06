La campaña de Semana Santa no es suficiente para dinamizar la creación de empleo en la provincia



Estefanía G. Soria

· El paro sólo ha bajado en 33 personas en el mes de marzo, lo que a juicio del sindicato indica que se consolida el estancamiento en el mercado laboral de Almería

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, hace balance de los datos presentados hoy del pasado mes de marzo por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y considera que la campaña de Semana Santa no ha sido suficiente para dinamizar la creación de empleo en la provincia dado que, en dato globales, el paro sólo ha descendido en 33 personas en Almería.

Para el sindicato, en los meses que llevamos de 2026, se ha producido un estancamiento en el mercado laboral de la provincia, “una bajada de paro tan poco significativa, cuando en febrero y enero se han destruido 220 puestos de trabajo nos indica que hay un parón en el tejido productivo de la provincia y que, en el caso del Sector Servicios que suele ser la punta de lanza del empleo de Almería, los 125 puestos creados en el mes de marzo son insuficientes y no dan muestra de una mejora global de la economía almeriense”, ha subrayado la presidenta de CSIF Almería, Aima Serrano.

En esta misma línea, Serrano considera que es necesario una revisión en profundidad del sistema laboral de Almería y lamenta que, haya sido la provincia de Andalucía donde menos ha bajado del paro, después de Jaén. “Aunque las cifras no sean especialmente llamativas es fundamental que tengamos altura de miras y focalicemos la creación de empleo en la calidad de sus condiciones de trabajo. Además 2026 está mostrando, una vez más, una desaceleración del tejido laboral, de hecho, de esos 220 empleos perdidos en lo que llevamos de año, con estos 33 nuevos, sólo hemos recuperado un 15 por ciento del desempleo generado”, ha explicado Serrano.

Desde un punto de vista regional, CSIF ha valorado el descenso del paro en Andalucía en marzo, que se produce por segundo mes consecutivo en 2026, pero insiste en la necesidad de crear empleo estable y de calidad.

Las cifras que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha hecho públicas este lunes reflejan que en la comunidad andaluza hay 579.638 personas registradas en las listas del paro, lo que supone 8.836 menos que el mes anterior.

El sindicato ha señalado que, pese a que el descenso del paro es siempre una noticia positiva, “es necesario que tanto desde el sector público como desde el privado se exploren nuevas vías para combatir la alta inestabilidad ligada a la estacionalidad que caracteriza al mercado laboral andaluz”. En este sentido, desde la Central Sindical “exigimos incrementar los esfuerzos para generar empleo con condiciones laborales dignas para la ciudadanía en Andalucía”.

“Nuestra comunidad debe seguir recorriendo la senda de la reducción del paro, pero para conseguirlo se necesitan políticas que apuesten por el empleo público, al igual que un impulso decidido por sectores innovadores que permitan reflotar el sistema económico actual de una comunidad tan dependiente de la actividad turística y, por ende, del sector servicios”, según señalan.

Por otro lado, la desigualdad entre hombres y mujeres sigue siendo la tónica dominante en el desempleo registrado en la comunidad en el mes de marzo. El 61,5 % de las personas en paro actualmente en Andalucía son mujeres, frente a un 38,5 % de hombres sin empleo. Ante esta diferencia de porcentajes, CSIF ha reiterado la necesidad de que las administraciones pongan en marcha medidas efectivas que corrijan estas diferencias entre sexos y que desgraciadamente se repitan cada mes.

La central sindical ha subrayado también como dato negativo que el 57,3 % de los contratos realizados el pasado marzo fueron temporales.

En relación con el resto del país, Andalucía lidera el descenso del paro entre las comunidades autónomas, además el número de personas desempleadas descendió en todas las provincias andaluzas menos en Jaén.