El Ayuntamiento somete a consulta pública previa la nueva Ordenanza del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida

El Consistorio abre un plazo de diez días para recoger aportaciones con el objetivo de actualizar la normativa y mejorar el acceso a la vivienda protegida

El Ayuntamiento de Almería ha publicado en el Tablón de Anuncios de su sede electrónica la apertura del trámite de consulta pública previa para la redacción de la nueva Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, con el objetivo de recabar la opinión de la ciudadanía y de los colectivos potencialmente afectados.

Este procedimiento, impulsado por el Área de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, cuenta con un plazo de diez días hábiles para la presentación de aportaciones. Dicho plazo, con la publicación hoy en el tablón de edictos de la web municipal, concluirá el próximo día 20 de abril.

La iniciativa responde a la necesidad de actualizar la normativa municipal vigente, que data del año 2010, adaptándola al nuevo marco legislativo en materia de vivienda, especialmente tras la entrada en vigor de la Ley 5/2025, de Vivienda de Andalucía. Esta actualización permitirá reforzar los mecanismos de acceso a la vivienda protegida y garantizar una gestión más eficiente, transparente y acorde a la normativa actual.

Entre los principales objetivos de la futura ordenanza se encuentran la regulación del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, la definición de los sistemas de selección de adjudicatarios y la incorporación de criterios que prioricen el acceso a colectivos con mayores necesidades.

Asimismo, el Ayuntamiento busca garantizar los principios de igualdad, publicidad y concurrencia en los procesos de adjudicación de viviendas protegidas, reforzando el papel de la administración local en el desarrollo de políticas públicas de vivienda.

Participación ciudadana

La concejala delegada del Área de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, ha subrayado la importancia de este paso previo en la tramitación de la ordenanza, destacando que “abrimos este proceso para escuchar a la ciudadanía y a los agentes implicados, con el objetivo de construir una norma más útil, transparente y adaptada a la realidad actual de Almería”.

En este sentido, ha señalado que “la actualización de esta ordenanza es imprescindible tras más de una década y ante los cambios normativos en materia de vivienda, y nos permitirá mejorar los criterios de acceso y garantizar una gestión más justa y eficaz del registro de demandantes”.

Cabrera también ha animado a la participación ciudadana, indicando que “las aportaciones que se reciban en este periodo serán fundamentales para enriquecer el texto y asegurar que responde a las necesidades reales de quienes buscan una vivienda protegida en nuestra ciudad”.

De esta forma el Ayuntamiento de Almería da un paso más en su compromiso con el derecho a una vivienda digna y adecuada, fomentando la participación ciudadana en la elaboración de normas que inciden directamente en la calidad de vida de los vecinos y vecinas del municipio.