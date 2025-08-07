La Casa de Club del Campo de Golf de El Toyo sufre el enésimo retraso

El Ayuntamiento tiene que volver a licitar las obras tras la resolución del contrato con la empresa adjudicataria

Las obras de la Casa Club del Campo de Golf de El Toyo van a sufrir un nuevo

retraso, y ya van unos cuantos, después de que el Ayuntamiento haya tenido que

romper el contrato con la empresa que se iba a encargar de los trabajos, que debía

haber empezado en enero y, a día de hoy, no ha ejecutado ni un dos por ciento del

proyecto.

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Carmen Aguilar, lamenta “la

falta de diligencia del equipo de Gobierno con esta actuación, fundamental para

que el Campo de Golf de El Toyo siga mejorando”, ya que ha sufrido numerosos

parones en su tramitación, en su opinión, “por las torpezas a las que ya nos tiene

acostumbrados el equipo que dirige María Vázquez”.

El año pasado quedó desierta la primera licitación que se hizo de las obras.

Ninguna empresa se presentó. A continuación, no se encontró tampoco quién

ejecutara los trabajos a través del procedimiento negociado. Se volvieron a licitar

las obras por segunda vez, si bien la empresa seleccionada, que debía haber

empezado a actuar en enero de este año con la instalación de unos módulos

prefabricados para el traslado de personal del Club, no ha hecho apenas nada. Es

más, la empresa en cuestión ni contesta al equipo de Gobierno cuando se la

requiere.

Carmen Aguilar recuerda que “no es la primera ni la última obra del Ayuntamiento

que sufre retrasos o parones, siendo la más llamativa sin lugar a dudas la del

Paseo”. “Este equipo de Gobierno se ha mostrado incapaz de sacar adelante en

plazo los proyectos importantes para esta ciudad”, ha recalcado.

Pese a su gran potencial, El Toyo no termina de cumplir las expectativas turísticas

que se esperaban para esta urbanización tan singular de nuestra ciudad, que

alberga más de 2.500 plazas hoteleras de gran calidad para el turismo nacional e

internacional.

El Toyo debe ser un referente turístico de nuestra provincia, como lo es Mojácar,

pero los sucesivos alcaldes del PP que han gobernado la ciudad no han

conseguido que goce de una propuesta de valor que resulte atractiva, variada y activa para romper la estacionalidad y convertir la urbanización en el motor turístico que se soñó hace veinte años.

Ideas

La concejala de PSOE considera que “lo que tendría que haber hecho el

Ayuntamiento estos años es un plan director consensuado con el sector turístico

que estableciera prioridades claras, y lo que ha ido haciendo, sin embargo, han

sido parches”. “Tampoco ha impulsado la apertura de actividades comerciales y las

que hay no las ha cuidado”, añade. Un ejemplo de ello es la Plaza del Mar, donde

no se hacen actividades culturales ni de dinamización en temporada baja y media, y

hasta carece de señalización para que los turistas sepan dónde está.

Solo gracias a los fondos europeos Next Generation aprobados por el Gobierno de

España se están empezando a realizar algunos proyectos en la zona pero que, a la

vista de los retrasos en la tramitación de los mismos por parte del Ayuntamiento,

corren el peligro de perderse. De hecho, Aguilar ha revelado que la obra del Campo

de Golf tiene que estar finalizada en junio de 2026 y, si de nuevo se tiene que licitar

el proyecto, la finalización en este plazo estará muy comprometida.



La edil confía en que “el pago de esta obra no tenga que salir del bolsillo de los

almerienses –como ha ocurrido con el Mercado de Los Ángeles– por la posible

devolución de la subvención para este proyecto a la Unión Europea”.