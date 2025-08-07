La Casa de Club del Campo de Golf de El Toyo sufre el enésimo retraso

El Ayuntamiento tiene que volver a licitar las obras tras la resolución del contrato con la empresa adjudicataria
Las obras de la Casa Club del Campo de Golf de El Toyo van a sufrir un nuevo
retraso, y ya van unos cuantos, después de que el Ayuntamiento haya tenido que
romper el contrato con la empresa que se iba a encargar de los trabajos, que debía
haber empezado en enero y, a día de hoy, no ha ejecutado ni un dos por ciento del
proyecto.
La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Carmen Aguilar, lamenta “la
falta de diligencia del equipo de Gobierno con esta actuación, fundamental para
que el Campo de Golf de El Toyo siga mejorando”, ya que ha sufrido numerosos
parones en su tramitación, en su opinión, “por las torpezas a las que ya nos tiene
acostumbrados el equipo que dirige María Vázquez”.
El año pasado quedó desierta la primera licitación que se hizo de las obras.
Ninguna empresa se presentó. A continuación, no se encontró tampoco quién
ejecutara los trabajos a través del procedimiento negociado. Se volvieron a licitar
las obras por segunda vez, si bien la empresa seleccionada, que debía haber
empezado a actuar en enero de este año con la instalación de unos módulos
prefabricados para el traslado de personal del Club, no ha hecho apenas nada. Es
más, la empresa en cuestión ni contesta al equipo de Gobierno cuando se la
requiere.
Carmen Aguilar recuerda que “no es la primera ni la última obra del Ayuntamiento
que sufre retrasos o parones, siendo la más llamativa sin lugar a dudas la del
Paseo”. “Este equipo de Gobierno se ha mostrado incapaz de sacar adelante en
plazo los proyectos importantes para esta ciudad”, ha recalcado.
Pese a su gran potencial, El Toyo no termina de cumplir las expectativas turísticas
que se esperaban para esta urbanización tan singular de nuestra ciudad, que
alberga más de 2.500 plazas hoteleras de gran calidad para el turismo nacional e
internacional.
El Toyo debe ser un referente turístico de nuestra provincia, como lo es Mojácar,
pero los sucesivos alcaldes del PP que han gobernado la ciudad no han
conseguido que goce de una propuesta de valor que resulte atractiva, variada y activa para romper la estacionalidad y convertir la urbanización en el motor turístico que se soñó hace veinte años.
Ideas
La concejala de PSOE considera que “lo que tendría que haber hecho el
Ayuntamiento estos años es un plan director consensuado con el sector turístico
que estableciera prioridades claras, y lo que ha ido haciendo, sin embargo, han
sido parches”. “Tampoco ha impulsado la apertura de actividades comerciales y las
que hay no las ha cuidado”, añade. Un ejemplo de ello es la Plaza del Mar, donde
no se hacen actividades culturales ni de dinamización en temporada baja y media, y
hasta carece de señalización para que los turistas sepan dónde está.
Solo gracias a los fondos europeos Next Generation aprobados por el Gobierno de
España se están empezando a realizar algunos proyectos en la zona pero que, a la
vista de los retrasos en la tramitación de los mismos por parte del Ayuntamiento,
corren el peligro de perderse. De hecho, Aguilar ha revelado que la obra del Campo
de Golf tiene que estar finalizada en junio de 2026 y, si de nuevo se tiene que licitar
el proyecto, la finalización en este plazo estará muy comprometida.
La edil confía en que “el pago de esta obra no tenga que salir del bolsillo de los
almerienses –como ha ocurrido con el Mercado de Los Ángeles– por la posible
devolución de la subvención para este proyecto a la Unión Europea”.