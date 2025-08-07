Adra se une a ‘Pulmón Azul’, una jornada de limpieza submarina, deporte y conciencia ambiental

Natalia Ordieres Cueto

El domingo 17 de agosto, en la desembocadura del río en Adra, será el escenario del proyecto Pulmón Azul, una iniciativa que une deporte, voluntariado y acción ecológica bajo un mensaje común: en el mar también se respira.

La actividad comenzará con una carrera popular que marcará el punto de partida para una jornada cargada de compromiso y conciencia medioambiental. El recorrido finalizará en el espacio principal del evento, donde se desarrollarán diferentes actividades para todas las edades.

Uno de los pilares centrales del proyecto es la limpieza del fondo marino, en la que participarán más de 20 buzos, que trabajarán en la recogida de residuos submarinos. Al mismo tiempo, se convoca a voluntarios para colaborar en la limpieza de la zona costera, permitiendo la implicación directa de ciudadanos y familias.

Además de las tareas de limpieza, los asistentes podrán disfrutar de una actividad física de mantenimiento, fomentando hábitos saludables y una conexión positiva con el entorno natural.

Pulmón Azul nace con la intención de unir a diferentes personas, disciplinas, instituciones y colectivos con un propósito común: tomar conciencia de la situación actual del mar, el agua y los problemas asociados a la contaminación, como el uso excesivo del plástico.

Este evento, organizado por la Agencia de Modelos Negra Francisca; y Lucía Torres, promotora y colaboradora; y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Adra; Lastrados ‘Grupo de Buceo’; Escuela de Buceo ‘Calahonda’; Juan Rubí, ex marinero de la Armada; Manuel Gómez, fotógrafo submarino; Victoria Medina, Miss EarthSpain 2025; Irene Luna, diseñadora; Catering Los Ángeles, encargado de la atención gastronómica; y la Escuela Náutica Andaluza.

Toda la ciudadanía está invitada a participar y formar parte de esta acción colectiva. Pulmón Azul es una invitación a reflexionar, actuar y colaborar por un futuro más limpio y sostenible para nuestros mares.

Porque cuidar el mar es responsabilidad de todos.Y porque, debajo del agua, también se respira.

La trabajadora Social y ex atleta de alto rendimiento Norelkys Medina actualmente la CEO de la agencia de modelos Negra Francisca y de la marca Miss EarthSpain; Cada año, desde su papel como comunicadora y creadora de iniciativas con propósito, desarrollo actividades que conectan belleza, sostenibilidad y acción social.

Este verano quiere ir un paso más allá con Pulmón Azul, un proyecto medioambiental centrado en la protección de nuestros mares.

Su objetivo es informar y sensibilizar a la sociedad sobre el impacto real que amenaza el no cuidar del bien más apreciado para la vida «el agua», con apoyo de su gente; intentará fomentar alternativas que protejan los ecosistemas y garantizar el futuro de nuestros recursos marinos. Se que no puede llegar a todo el mundo , pero si puede comenzar por su entorno, porqué dice: que el cambio empieza por uno mismo y desde lo local podemos inspirar un impacto global.

Es hora de alzar la voz, generar conciencia y promover cambios reales.

Pulmón Azul es más que un proyecto: es un llamado a la acción para proteger nuestros mares, porque el futuro también se respira bajo el agua.

Fotografía : Alejandro Castro