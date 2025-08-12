La Casa del Poeta acogerá el próximo jueves un recital poético dentro de ‘Verano en verso’

El Área de Turismo agota todas las plazas también para la segunda actividad del programa de dinamización, que cuenta con el apoyo del Plan Turístico de Grandes Ciudades de la Junta de Andalucía

Poesía en la Casa del Poeta. Es el contexto natural que se vivirá el próximo jueves, 14 de agosto, a las 19:30 horas, dentro del programa de dinamización ‘Verano en Verso’. Los encargados de recitar los poemas de José Ángel Valente son los poetas Carlos Javier López Martín, que es el autor del libro ‘Almería es poesía. 75 años de poesía almeriense’, y María Ángeles Lonardi. La palabra en un entorno mágico como es este espacio museístico permitirá vivir un momento muy especial. Las entradas, como en el caso de la primera actividad, se han agotado de inmediato.

Un ‘Verano en verso’ es el programa de dinamización organizado por el Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, con el apoyo de la Consejería de Turismo a través del Plan Turístico de Grandes Ciudades de la Junta de Andalucía, y que ha sido ideado y producido por Contraportada y CEO de Asiento Vip.

Los poetas que participarán el próximo jueves son, por un lado, Carlos Javier López Martín. Ha publicado una novela histórica (Al-Mariyya, la puerta de Oriente), y una guía de senderismo de la provincia de Almería. También ha escrito una antología de la poesía almeriense desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, y un poemario titulado Asabiya. Leer, escribir, viajar y caminar son su forma de entender el mundo y de comprenderse a sí mismo.

Por su parte, María Ángeles Lonardi es poeta, escritora y profesora. Participó en varios encuentros de escritores nacionales e internacionales y obtuvo numerosos premios literarios en Argentina, en España y premios internacionales. Integra más de veinte antologías a ambos lados del Atlántico. Tiene varios libros publicados: Amores (Entre Ríos, 1997), Entre calamidades y milagros (Buenos Aires, 2005), El Jardín azul (IEA, Almería, 2014) y Poemas para leer a deshoras (Letra Impar, 2017), que fue traducido al italiano.

‘Verano en verso’ se desarrolla a través de siete actividades desde el pasado 7 de agosto hasta el 18 de septiembre, que se celebran los jueves, a partir de las 19:30 horas, e incluyen talleres, recitales poéticos, rap del poeta, cuentacuentos y lecturas dramatizadas. Además, se ha creado la experiencia ‘Poesía en red’, donde se anima a todos los visitantes a grabarse leyendo un poema en la Casa del Poeta, y subirlo a Instagram etiquetando a @almerialovers.

Las inscripciones, gratuitas, se pueden realizar en el email asientovip@gmail.com. El programa completo está disponible en el siguiente sitio web: https://www.turismodealmeria.org/evento/verano-en-verso/