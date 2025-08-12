Juan Orellana

El Alcalde, Antonio Bonilla, que ha estado presente este fin de semana en la localidad de Berja con motivo del XLII Festival de Música Tradicional de La Alpujarra, ha mostrado su satisfacción por el extraordinario papel de los dos grupos de Vícar participantes este año en el Festival. Para el alcalde, Vícar ha estado muy bien representado un año más en este certamen, cada vez con más presencia y grupos alpujarreños. La participación tanto de “Los Viñeros de Vícar”, una formación con mucha solera y recorrido, y la de la última revelación, el Taller de toque, Canto y Baile Alpujarreño de Vícar, arrancaron entusiastas aplausos entre el numeroso público asistente, demostrando en el caso de estos últimos que “son jóvenes preparados para coger el testigo y mantener viva la tradición”, explica Bonilla.

El Festival de Música Tradicional de la Alpujarra es un encuentro único que celebra nuestras raíces, cultura y talento local de la Alpujarra y durante toda la jornada, entre trovos y bailes “he compartido junto a mi gente recuerdos y el anhelo de mantener vivas nuestras tradiciones”, concluye el alcalde.

En este sentido, el Ayuntamiento de Vícar, en colaboración con la Asociación Abuxarra, sigue trabajando para mantener vivo el legado musical de los territorios alpujarreños. Fruto de ello, desde el año pasado la Corporación y la Asociación han dado los primeros pasos para la creación de una Escuela Municipal de Trovo. “El trovo, como forma musical tradicional de La Alpujarra, merece ser compartida y transmitida entre generaciones2, explica el alcalde. Quien ha destacado que la Asociación Abuxarra es un referente de esta defensa y difusión de la cultura popular alpujarreña, lo que la convierte en aliado indispensable para la creación de esta academia.

El municipio de Vícar se encuentra estrechamente ligado al sentir de La Alpujarra y es miembro histórico de esta importante asociación. En este sentido, cabe recordar que el municipio fue sede del XL Festival de Música Tradicional de La Alpujarra celebrado el agosto de 2023. Una celebración que recibió a 500 participantes de 32 municipios diferentes y alrededor de 25.000 visitantes. Precisamente, en el marco de su celebración, Antonio Bonilla ya remarcó su deseo por “mantener la recuperación de las tradiciones y la incorporación a ellas a las nuevas generaciones”.