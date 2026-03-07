La Comisión busca recabar opiniones sobre cómo promover la vivienda asequible

La Comisión Europea está recabando información sobre las medidas para aliviar la presión en el mercado de la vivienda, que se incorporarán a los preparativos de la Ley de Vivienda Asequible. Se invita a las partes interesadas a presentar sus puntos de vista mediante un cuestionario a más tardar el 29 de marzo de 2026 y a responder a una convocatoria de datos a más tardar el 3 de abril de 2026.

La falta de viviendas asequibles es la preocupación más urgente para los europeos que viven en ciudades. Las ciudades más grandes y los destinos turísticos más populares de la UE se enfrentan a la mayor presión. La Ley de Vivienda Asequible contribuirá a alcanzar los objetivos del Plan Europeo de Vivienda Asequible presentado en diciembre de 2025. La iniciativa tiene como objetivo proporcionar un marco regulador claro y estable que permita a las autoridades públicas identificar las zonas con estrés en la vivienda. También incluirá medidas para proteger y promover la asequibilidad de la vivienda en estas zonas, en particular mediante una propuesta legislativa sobre los alquileres de corta duración.

El comisario de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, ha declarado: «Ciertas zonas de Europa se ven especialmente afectadas por la crisis de la vivienda, ya que las personas tienen dificultades para pagar su alquiler o incluso para encontrar un lugar en el que puedan vivir una vida digna. Esta es la razón por la que queremos proporcionar a las autoridades locales las herramientas que necesitan para actuar y marcar una verdadera diferencia en la vida cotidiana de sus ciudadanos, también en lo que respecta al creciente impacto de los alquileres de corta duración. Pero no podemos resolver este desafío solos. Hago un llamamiento a todos los interesados en esta cuestión para que contribuyan a nuestro trabajo. Solo trabajando juntos podremos empezar a invertir la tendencia de esta crisis».

Como parte del proceso de consulta, la Comisión está organizando diversos talleres y reuniones con los Estados miembros y las autoridades locales.

