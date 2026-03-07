Agenda de previsiones europeas del 9 al 16 de marzo de 2026

Destacados:

Lunes, 9 de marzo Madrid. 09:30 horas. Jornada Socios en un Mundo Incierto: Una Agenda Reino Unido – UE para la Seguridad y Prosperidad Europea. Una conversación entre Daniel Calleja, director de la Representación de la Comisión Europea en España y Alex Ellis, embajador del Reino Unido en España y Andorra. Moderará la redactora jefa de Economía de El País y subdirectora de Cinco Días, Lucía Abellán.Es necesario confirmar asistencia a través de este formulario. Aforo limitado y por orden de inscripción. Lugar de celebración: Representación de la Comisión Europea en España. Sala Europa. Paseo de la Castellana, 46.

Viernes, 13 de marzo Online. 09:30 horas. Sesión Superando Barreras: cómo aprovechar y hacer negocios con los nuevos acuerdos comerciales de la UE. Recientemente, la UE ha completado las negociaciones comerciales con la India, acuerdo enmarcado en la nueva estrategia de la UE de firmar tratados comerciales ampliados con socios estratégicos para la Unión. En esta sesión, se conocerán las características de los principales acuerdos internacionales de la UE, y cómo las empresas pueden beneficiarse. Participarán Chris Ruff, coordinador de las relaciones con las partes interesadas de la dirección general de Comercio de la Comisión Europea, y Manuel Szapiro, director de la oficina de la Comisión Europea en Barcelona.

