La Comisión pide a innovadores e investigadores que contribuyan a la futura Ley del Espacio Europeo de Investigación

La Comisión Europea ha puesto en marcha una convocatoria de datos en relación con el futuro acto legislativo sobre el Espacio Europeo de Investigación (EEI), que abordará los retos pendientes a la hora de establecer un mercado único para el conocimiento, la tecnología y los investigadores, cuya libre circulación se denomina, a menudo, como la «quinta libertad de la UE».

Ekaterina Zaharieva, comisaria de Empresas Emergentes, Investigación e Innovación, ha declarado: «Debemos construir una verdadera «quinta libertad de la UE» para impulsar la innovación, asegurar nuestra posición como líder científico mundial y animar a los investigadores a elegir Europa para su carrera profesional. Queremos conocer la opinión de las comunidades de investigación e innovación, las empresas del sector privado y las pymes, así como de todas las demás partes interesadas sobre cuál es la mejor manera de construir un marco de investigación e innovación competitivo, atractivo y justo».

La Ley del Espacio Europeo de Investigación, cuya adopción está prevista para el segundo semestre de 2026, se centrará en la armonización de las inversiones en investigación y desarrollo (I + D), la reducción de las disparidades y la armonización de las políticas de I + D entre los Estados miembros. Mejorará las condiciones para la circulación del conocimiento, la investigación y los investigadores, salvaguardando al mismo tiempo los valores fundamentales de la investigación europea, como la libertad científica y la igualdad de género.

El primer paso del proceso de consulta es la convocatoria de datos, abierta hasta el 10 de septiembre de 2025 en el portal «Díganos lo que piensa».

En el mismo portal se llevará a cabo una consulta pública de 12 semanas de duración.