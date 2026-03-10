La Comisión presenta una nueva herramienta de IA para luchar contra las alertas agroalimentarias y el fraude alimentario

La Comisión Europea ha dado a conocer una nueva plataforma de inteligencia artificial (IA), TraceMap, para acelerar la detección del fraude alimentario, los alimentos contaminados y los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos en toda la UE. En consonancia con las estrictas normas de seguridad de la UE para los alimentos y los productos importados, esta nueva herramienta reforzará la seguridad de los consumidores y ayudará a las autoridades nacionales a trabajar de manera más eficaz, innovando en la forma en que evaluamos, detectamos y respondemos a los riesgos para la seguridad alimentaria y a la actividad fraudulenta. TraceMap utilizará la IA para mejorar las evaluaciones de riesgos para la seguridad alimentaria mediante la racionalización del acceso y el análisis de datos críticos; identificar rápidamente los vínculos entre los operadores y los envíos; supervisar toda la cadena de suministro agroalimentario, una vez que se detecte un riesgo, permitiendo una recuperación más rápida de productos inseguros o fraudulentos.

A partir de hoy, las autoridades nacionales de todos los Estados miembros pueden acceder a TraceMap, lo que les permite orientar mejor los controles y llevar a cabo investigaciones más exhaustivas, sin necesidad de recursos adicionales. Utilizará los amplios datos de los sistemas agroalimentarios existentes de la UE para hacer un seguimiento rápido de los patrones comerciales y los flujos de producción. La plataforma mejorará la precisión del cribado, acelerará la detección de operadores sospechosos y ayudará a los investigadores a detectar el fraude alimentario y los brotes transmitidos por alimentos y a retirar rápidamente del mercado los productos no conformes. TraceMap faculta a los Estados miembros para colmar lagunas, abordar vulnerabilidades y reforzar sus medidas de lucha contra el fraude en el sector agroalimentario. También permitirá un mejor control de las mercancías importadas, en consonancia con las medidas reforzadas establecidas en la visión para la agricultura y la alimentación.

