Casi un centenar de obras naturalistas y academicistas se exhiben en el Museo de Arte Doña Pakyta



La exposición, organizada por la Fundación Ibáñez Cosentino y el Ayuntamiento de Almería, podrá visitarse hasta el 3 de mayo



El Museo de Arte de Almería – Doña Pakyta ha inaugurado en su sala de exposiciones temporales la muestra “Academicismo y Naturalismo en la pintura almeriense”, comisariada por el director del museo, Juan Manuel Martín, y su conservador, Alejandro Zamora.

La exposición reúne cerca de un centenar de obras de 22 artistas almerienses o vinculados a la provincia, que dialogan con piezas de otros veinte creadores andaluces y nacionales. El recorrido ofrece una amplia visión del desarrollo del academicismo y el naturalismo entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, situando la producción artística almeriense dentro del contexto pictórico español de la época.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha visitado hoy la exposición junto a los comisarios. Durante el recorrido ha destacado la calidad de las 82 piezas expuestas, entre las que figuran obras de artistas de referencia como Manuel Gómez-Moreno, José María López Mezquita o Eduardo Laforet. Según ha señalado, la muestra demuestra que “la pintura almeriense de entre siglos no fue un fenómeno aislado, sino un reflejo de la evolución artística que se vivía en todo el país”.

El concejal también ha agradecido la colaboración de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, “cuyo trabajo ha hecho posible una exposición excepcional”, y ha animado tanto a almerienses como a visitantes a acercarse al museo para disfrutar de esta propuesta cultural.

Por su parte, el director del museo, Juan Manuel Martín, ha destacado que la inauguración supone “una jornada especial” para el Museo Doña Pakyta, ya que la exposición marca un nuevo paso en la ampliación del espacio expositivo, con la incorporación de una nueva sala y un aumento de los metros lineales de exposición. Asimismo, ha subrayado el valor del trabajo investigador desarrollado por el museo, que continúa sacando a la luz nuevos artistas y conexiones entre ellos. En este sentido, la muestra establece un diálogo directo con la pintura andaluza y española del momento, periodo en el que —ha señalado— “la pintura almeriense alcanzó un nivel extraordinario”.

El conservador del museo, Alejandro Zamora, ha explicado que la exposición se distribuye en cuatro salas y reúne obras procedentes de 18 colecciones diferentes, muchas de ellas inéditas al proceder de fondos privados. Entre las instituciones participantes figuran el Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial y el Museo de Adra, además de colecciones particulares como las de Francisco Salmerón o la familia Perceval.

Obra invitada

Hasta el 15 de marzo, los visitantes podrán contemplar en el hall del museo la Obra Invitada del mes, “Familia Gallega”, realizada hacia 1970 por Rosario Álvarez de Sotomayor. Se trata de un óleo sobre táblex de 100 x 81 centímetros, perteneciente a la Colección del Museo Ibáñez.