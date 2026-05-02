Plaza de Pavía traslada a Nicolás Ayala su propuesta para convertir el mercado en un proyecto estratégico de barrio, comercio y turismo

Los comerciantes piden que la remodelación integral se incluya en los programas electorales y anuncian un concurso de ideas tras las autonómicas

La Asociación de Comerciantes de la Plaza de Pavía ha mantenido el primero de los encuentros previstos con candidaturas a las elecciones autonómicas andaluzas para trasladar la situación de abandono institucional que, según el colectivo, sufre el mercado desde hace décadas y, de forma especialmente evidente, desde que quedaron comprometidas actuaciones de mejora que nunca se han ejecutado.

El encuentro se ha celebrado con Nicolás Ayala (PSOE), a quien los comerciantes han explicado que la Plaza de Pavía sigue esperando una inversión comprometida de en torno a 450.000 euros para acometer mejoras básicas de infraestructura y zonas de sombreado, una actuación que consideran imprescindible para garantizar unas condiciones dignas de trabajo, compra y convivencia en el mercado más antiguo de la ciudad.

El colectivo ha recordado que ya existieron compromisos municipales para actuar sobre el fallido entoldado, la imagen exterior del mercado, las barracas cerradas y una futura actuación integral vinculada a fondos destinados a mercados en zonas de interés turístico. Sin embargo, “nada sustancial se ha cumplido y el dinero público sigue comprometido, pero sin ejecutarse”, señalan desde la asociación.

Ante esa falta de ideas para la Plaza de Pavía desde la Junta de Andalucía o el propio Ayuntamiento de Almería, la asociación ha anunciado además que, una vez concluya la campaña de las elecciones autonómicas andaluzas, convocaráun concurso de ideas abierto a jóvenes creadores, arquitectos, diseñadores y profesionales interesados en imaginar cómo podría ser una Plaza de Pavía remodelada, moderna, funcional y respetuosa con su identidad histórica.

Las propuestas deberán mantener el espíritu abierto del mercado como punto de encuentro entre Pescadería, el casco histórico y el entorno de la Alcazaba. Las bases contemplarán una dotación económica para la idea que obtenga mayor respaldo mediante votación en redes sociales y otros criterios que serán publicados próximamente.

Todas las ideas aportadas formarán parte de una exposición pública que los comerciantes instalarán en sus propios puestos, con el fin de que vecinos, clientes y visitantes puedan ver cómo la creatividad, la arquitectura y el compromiso ciudadano pueden transformar un espacio abandonado en una oportunidad para el barrio.

“Queremos que la gente vea que la Plaza de Pavía no pide un favor, sino una oportunidad. Este mercado puede ser sombra, comercio, historia, turismo y dignidad. Si las administraciones no imaginan nuestro futuro, lo vamos a imaginar nosotros”, afirman desde la asociación.