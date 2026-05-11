Las PTIS de Almería convocan huelga el 13 de mayo ante la precariedad laboral y el deterioro de la atención educativa

El colectivo de Personal Técnico de Integración Social (PTIS) en los centros educativos públicos de Almería ha convocado una jornada de huelga el próximo 13 de mayo para denunciar la precariedad de sus condiciones laborales y exigir mejoras urgentes que garanticen una atención digna al alumnado con necesidades específicas.

El Personal Técnico de Integración Social, (PTIS) irá a la huelga el próximo 13 de mayo para denunciar la precariedad de sus condiciones laborales y el deterioro que sufre la atención educativa. El Sindicato de Enseñanza de CCOO en Almería ha mostrado su respaldo una vez más a estas reivindicaciones, como viene haciendo desde hace más de 15 años y ha vuelto a insistir en las reivindicaciones del colectivo ante la situación estructural de inestabilidad que afecta a estas profesionales, fundamentales para la inclusión educativa. Entre los principales motivos de la huelga destacan las jornadas parciales y contratos discontinuos, que generan inseguridad económica y dificultan la conciliación, así como la falta de reconocimiento profesional y el mantenimiento de un modelo basado en la externalización del servicio, que precariza el empleo y reduce la calidad de la atención. Además, el Sindicato ha alertado del progresivo deterioro de los recursos destinados a la atención a la diversidad, lo que se traduce en una sobrecarga de trabajo y en un impacto directo sobre el alumnado más vulnerable. En este sentido, CCOO ha denunciado que las políticas actuales suponen “menos recursos y más exclusión en el sistema educativo público andaluz”. Las trabajadoras reclaman igualdad de condiciones laborales y salariales, equiparándose a las PTIS de la Junta de Andalucía; contrataciones a jornada completa durante el curso escolar completo; reversión a lo público del servicio externalizado; reconocimiento de su labor educativa y refuerzo de plantillas, así como el cumplimiento íntegro de sus derechos por parte de las empresas. Por garantizar el cumplimiento de estas exigencias, CCOO exige a la Agencia Pública Andaluza de Empleo (APAE) que “vele, mediante una vigilancia férrea, por garantizar los derechos de las personas trabajadoras y por el cumplimiento en su totalidad del XVI Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad”. Desde CCOO Enseñanza Almería han insistido en que la situación de las PTIS no solo afecta a las condiciones laborales del colectivo, sino que compromete el derecho a una educación inclusiva y de calidad. Por ello, el Sindicato hace un llamamiento a la Administración para que atienda de manera urgente estas demandas y abra un proceso de negociación real. “La huelga del 13 de mayo se plantea como una respuesta necesaria ante la falta de avances y como una defensa tanto de los derechos laborales de los y las trabajadoras del sector como también del sistema educativo público”, concluyen desde el sindicato.

Por todo ello, nos concentramos el próximo miércoles, 13 de mayo a las 11 h en la Subdelegación del Gobierno en Almería (C/ Arapiles, 19).