La Comisión Provincial de Patrimonio informa favorablemente de la rehabilitación de la Iglesia de Santa María de la Anunciación de Níjar

La actuación permitirá renovar la cubierta y garantizar la conservación estructural de este Bien de Interés Cultural

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Almería ha emitido informe favorable al proyecto de rehabilitación de la Iglesia parroquial de Santa María de la Anunciación de la localidad de Níjar, promovida por el Obispado de Almería, en el marco de sus competencias sobre intervenciones en bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

El delegado territorial de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería, Juan José Alonso, ha indicado que “la intervención en la iglesia de Níjar tiene como objetivo garantizar la conservación y estabilidad estructural del edificio, respetando su autenticidad constructiva y sus valores arquitectónicos e históricos”. Asimismo, ha señalado que “actuaciones de este tipo contribuyen al estudio y mejor conocimiento del patrimonio histórico de la provincia, favoreciendo su adecuada preservación”.

Este templo, declarado Bien de Interés Cultural, constituye un destacado ejemplo de iglesia-fortaleza del siglo XVI, concebida originalmente como espacio defensivo y de refugio para la población ante incursiones en la costa. A lo largo del tiempo, el edificio ha experimentado diversas ampliaciones y transformaciones, configurando un conjunto arquitectónico que combina elementos defensivos y religiosos, con una nave principal de estilo mudéjar y posteriores añadidos laterales y estructurales.

El proyecto autorizado tiene como objetivo principal la renovación integral de la cubierta de las naves del templo, debido al deterioro ocasionado por filtraciones de agua y el desgaste acumulado por el paso del tiempo. Estas patologías han afectado tanto a la tablazón como a los elementos estructurales de madera, comprometiendo su estabilidad y conservación.

La intervención contempla la sustitución de los elementos estructurales dañados, la reposición parcial de la tablazón y la renovación completa del tejado mediante técnicas tradicionales, respetando la disposición original y los sistemas constructivos históricos. Asimismo, se prevé la reutilización de parte de la teja existente, combinada con nuevos materiales, con el fin de conservar la autenticidad del conjunto.

Además, se incorporarán soluciones técnicas que mejoren la durabilidad y la impermeabilización de la cubierta, garantizando su protección frente a las inclemencias meteorológicas y asegurando la conservación del inmueble a largo plazo.

La actuación se desarrollará en varias fases, comenzando por la nave central y continuando con las naves laterales y capillas, para finalizar con la restauración del maderamen interior, incluyendo tratamientos de protección y mejora de su estado de conservación.

Con este informe favorable, la Comisión de Patrimonio respalda una intervención orientada a preservar los valores históricos, arquitectónicos y constructivos de uno de los elementos patrimoniales más representativos del municipio de Níjar.