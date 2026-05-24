Huércal ampliará la sede del club de ajedrez, mejorará sus instalaciones y da respuesta a su crecimiento

El edificio es de titularidad municipal, mantiene un uso cultural y asociativo y contará, con esta actuación, con una nueva sala de usos múltiples

El Ayuntamiento de Huércal de Almería llevará a cabo la ampliación del edificio municipal situado en la calle Ruiseñor de la urbanización de El Palomar, y que es sede del Club de Ajedrez El Rey, con el objetivo de mejorar las instalaciones de una de las entidades deportivas y culturales más destacadas del municipio y responder a las necesidades actuales de sus usuarios.

El alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, ha destacado que “seguimos dando respuesta a las necesidades de nuestros vecinos y de las asociaciones del municipio, mejorando instalaciones municipales para que puedan desarrollar su actividad en las mejores condiciones posibles”. Además, ha subrayado que el Club de Ajedrez El Rey “es un referente de este deporte tanto a nivel andaluz como nacional y merece contar con unas instalaciones más amplias y dignas acordes al gran trabajo que realiza desde hace años”.

La actuación permitirá ampliar el edificio en casi 24 metros cuadrados construidos, pasando de los actuales 54,67 metros cuadrados a un total de 78,47 metros cuadrados. La intervención consistirá en incorporar el patio situado en la zona este del inmueble para crear una nueva sala de usos múltiples conectada con el resto de las instalaciones.

El edificio, construido en 1998 y de titularidad municipal, mantiene actualmente un uso cultural y asociativo que continuará tras la ampliación. En la actualidad dispone de despacho, sala de usos múltiples y aseo, y con esta actuación se dotará al club de un espacio más amplio, cómodo y funcional para el desarrollo de sus actividades.