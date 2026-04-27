Victoria Cruz defiende la rehabilitación en barrios como Los Ángeles y blindar la vivienda protegida frente a la especulación

El PSOE denuncia el “fracaso” del modelo de vivienda del PP y plantea soluciones para jóvenes y familias

La candidata al Parlamento andaluz por el PSOE de Almería, Victoria Cruz, ha criticado el modelo de vivienda impulsado por el Gobierno de Moreno Bonilla, al considerar que ha agravado las dificultades de acceso a la vivienda para jóvenes y familias, y ha defendido un cambio de rumbo basado en la construcción de vivienda pública asequible y la rehabilitación urbana.

Cruz ha asegurado que “ser joven en Almería y querer independizarse se ha convertido en una carrera de obstáculos que el Partido Popular no ha dejado de complicar por la ausencia de una política de vivienda asequible”, y ha remarcado que el modelo del PP “está lejos de ser una solución para los ciudadanos”, al tiempo que ha criticado que la Junta aún no haya aclarado si se va a acoger al nuevo Plan Estatal de Vivienda, que contempla 1.200 millones de euros destinados por el Gobierno de España a Andalucía para facilitar el acceso a la vivienda. “Dinero hay, pero lo que falta es voluntad política”, ha subrayado.

La candidata socialista ha puesto como ejemplo del modelo fallido del Partido Popular las viviendas protegidas construidas por la empresa municipal Almería XXI, cuyos precios superan los 200.000 euros. “¿Cómo pueden llamar ‘vivienda pública’ a viviendas que cuestan igual o más que las del mercado inmobiliario?”, ha cuestionado.

En este sentido, ha denunciado que el 75% de los adjudicatarios por sorteo renuncia a estas viviendas al no poder asumir su coste, lo que, según ha señalado, provoca que “tres de cada cuatro se queden fuera y, finalmente, muchas de esas viviendas acaben en manos de personas que ni siquiera estaban en el sorteo”. “Eso no es política social, eso es el fracaso absoluto de la gestión del PP”, ha afirmado.

Victoria Cruz ha realizado estas declaraciones en el barrio de Los Ángeles, donde ha señalado la falta de intervención de la Junta en materia de vivienda, pese a tratarse de una zona envejecida con edificios de más de 35 años y problemas de accesibilidad.

Frente a esta situación, ha defendido que el PSOE apuesta por “la construcción de viviendas que verdaderamente puedan pagar familias y jóvenes, con precios asequibles, y por la rehabilitación de viviendas en barrios como Los Ángeles”.

Plan Entrada Cero

Cruz también ha puesto en valor el compromiso de María Jesús Montero de poner en marcha el Plan Entrada Cero, que permitirá a los jóvenes acceder a su primera vivienda con un préstamo a interés cero para cubrir el 20% de la entrada. “Es la solución que necesitan muchas familias”, ha explicado.

Además, ha señalado la decidida apuesta del PSOE de blindar las viviendas protegidas para evitar que “vuelvan a convertirse en un instrumento de especulación”.

Finalmente, ha defendido que “Almería merece una oportunidad, precios justos y un Gobierno que trabaje para la gente y no para los especuladores”, y ha llamado a aprovechar las elecciones del 17 de mayo para impulsar un cambio en la política de vivienda.