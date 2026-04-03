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La Corporación Municipal procesiona, como es tradición, junto a la Hermandad del Santo Sepulcro en este Viernes Santo

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abril 3, 2026 9:14 pm


El Vía Crucis del Santísimo Cristo de la Escucha, de madrugada, y la estación de penitencia de las Hermandades de Caridad y Soledad, por la tarde, completan la programación de este Viernes Santo


La Corporación municipal, presidida por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha acompañado a la Real e Ilustre Hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de los Dolores que, como cada Viernes Santo, ha salido en procesión desde la Iglesia de San Pedro Apóstol con las imágenes de Cristo Yacente y Nuestra Señora de los Dolores para recorrer el Centro Histórico de la capital. Una estación de penitencia que ha sido seguida, con mucha fe y respeto por miles de almerienses y visitantes durante todo su recorrido.


Además de la Real e Ilustre Hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de los Dolores (Santo Sepulcro), hoy también han realizado su estación de penitencia la Humilde Hermandad de San Francisco de Asís y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de Caridad en su traslado al Sepulcro María Santísima de las Penas y Santa Marta (Caridad), desde la Iglesia de Santa Teresa (Mediterráneo-Oliveros), y la Ilustre Hermandad del Santísimo Sacramento y Nuestra Señora de los Dolores (Soledad), desde la Iglesia de Santiago Apostol.

Y, como cada Viernes Santo, de madrugada, entre las 05.00 y hasta pasadas las 07.00 horas, se ha celebrado el Vía Crucis de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Escucha, al que ha asistido los concejales de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, y de Agua, Zonas Verdes y Agricultura, Juanjo Segura.

GabinetedePrensa

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