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Escenario bíblico

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abril 3, 2026 8:48 pm

Miski Liu Suria

He aquí que yo hago nuevas todas las cosas.” Apocalipsis 21:5.

Escenario bíblico

  • Caos simulado
  • Transición final
  • Caída del mercado
  • Haciendo cosas nuevas
  • Cambio a energía libre
https://miski-liu-suria.blogspot.com

Según Mr. Whiplash, se avecina un gran escenario bíblico que simularía una tercera fiesta mundial como parte de un plan secreto. Sin embargo, cree que no sería un conflicto real, sino una operación mundial coordinada para destruir lugares oscuros, desmontar sistemas de control financiero y mediático, e iniciar una nueva era con un nuevo sistema económico más justo. Sería la mayor operación mundial de la historia.

El autor sostiene que el mundo experimentará un evento grandioso o profético, cuyo objetivo sería eliminar las estructuras corruptas y sustituirlas por sistemas energéticos, comunicativos y financieros cuánticos y divinos. El texto interpreta los acontecimientos dramáticos mundiales como parte de un plan oculto para transformar el sistema actual y sustituirlo por uno nuevo mediante una crisis mundial escenificada.

Sostiene que durante este evento ocurrirían apagones masivos, caída de mercados, ley marcial y bloqueo de comunicaciones, mientras se desmontan los sistemas actuales. Paralelamente, se introduciría un nuevo sistema financiero respaldado por metales preciosos, tecnología cuántica y energía libre. Todo esto se presenta como transición hacia un nuevo orden internacional positivo, guiado por fuerzas divinas, tras un periodo de caos simulado.

El evento tiene muchas facetas. A su juicio, se cortaría la electricidad, la red de internet y los medios oficiales para introducir la energía libre de Tesla y el proyecto Odín, una red de comunicación cuántica protegida por la Fuerza Espacial. El proyecto Odín se presenta como una tecnología secreta que liberará información, sustituirá sistemas de comunicación y participará en un gran colapso del sistema.

Como mencionó Ron CodeMonkeyz, el proyecto Odin forma parte de Quantum Starlink y es una herramienta potente para controlar las plataformas. Los nuevos sistemas cuánticos serían protegidos por programas espaciales secretos fuera del alcance de la camarilla. Dice que algo poderoso va a dejar fuera de combate a los satélites de medios controlados. Esto bloquearía a los medios en todo el mundo y nos cambiará a sistemas cuánticos.

Mr. Whiplash presenta este proceso como parte de un plan divino profético realizado por fuerzas bíblicas y menciona 34 objetivos. También habla de la caída del mercado bursátil, la eliminación del 99,5% de las criptomonedas y la sustitución del sistema financiero actual por otro sistema basado en activos reales, donde entrarán en vigor las monedas ISO20022 respaldadas por metales preciosos. Eso haría que colapse el mercado de valores y sería todo un espectáculo.

Añade que durante el apagón, se activarían transmisiones de emergencia para revelar la verdad al público. Diez países aplicarían el sistema EBS para cubrir todo el mundo. Todo culminaría con la revelación de confesiones y la implantación de una ley mundial de prosperidad y libertad.

REVELACIÓN

  • El excongresista Matt Gaetz afirma haber sido informado sobre un programa de hibridación entre humanos terrestres y extraterrestres.https://www.infowars.com/posts/ex-congressman-matt-gaetz-says-he-was-briefed-about-secret-us-army-program-crossbreeding-aliens-with-humanst
  • Según Ismael Pérez, se ha establecido que si hay hostilidades nucleares, el Arcángel Miguel ha dicho que vendrán miles de naves estelares a intervenir.https://www.youtube.com/watch?v=IVuUQVP1U2U
  • Portales estelares.- Según el doctor Michael Salla, JP establece una conexión entre los conflictos actuales y el control de tecnologías ocultas. Sugiere que la intervención en Oriente Medio está vinculada a la presencia de antiguos sarcófagos que contienen gigantes en estado de hibernación y portales que conectan con otros reinos o líneas temporales. A su juicio, la misión a la Luna formaría parte de una agenda más amplia que incluye el contacto ET.https://www.youtube.com/watch?v=xxeUaSZms3E
  • Según Kabamur, los seres humanos no están siendo atacados por seres no humanos malévolos fuera de los parámetros de una guerra espiritual. El problema al que nos enfrentamos es la falta de discernimiento sobre qué razas cósmicas están aquí y por qué, porque mucha gente sigue atrapada en narrativas obsoletas basadas en el miedo. Las semillas estelares son almas encarnadas procedentes de otras estrellas que poseen hebras adicionales de ADN etérico en su cuerpo que no han sido detectadas por la ciencia. Además, los miembros de la coalición de mundos caminan entre nosotros a diario, ya sea de forma invisible o manifestándose como seres humanos comunes. Estos son los ángeles bíblicos.https://x.com/Kabamur_Taygeta/status/2039298480062312953

TECNOLOGÍA EXÓTICA

Matt Gaetz confirma que EEUU posee tecnología exótica y que ha aplicado ingeniería inversa a sus armas, las cuales están disponibles para su uso. Habla de políticos y clips virales que sugieren que el gobierno ocultaría tecnología extraterrestre y programas de hibridación. También menciona a Tim Burchett y Anna Paulina Luna.

Algunos políticos aseguran haber visto información clasificada que, de hacerse pública, causaría un gran impacto. Se menciona que incluso se les habría negado acceso a instalaciones donde se guarda esta tecnología. También aparecen afirmaciones como la presencia de extraterrestres en la Tierra, bases ocultas e incluso programas de hibridación.

Gaetz dice haber oído de un presunto denunciante sobre un programa de híbridos y tecnología no explicable con lo conocido en la Tierra. Burchett sugiere que lo que sabe sobre ovnis causaría caos si se revelara, y habla de informes sobre objetos anómalos, incluso en el océano. Luna afirma que visitó la base Aérea de Eglin buscando información sobre ovnis y que se le denegó el acceso; también ha hablado públicamente de seres interdimensionales.

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=266895

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Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Miski Liu Suria

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