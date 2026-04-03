Miski Liu Suria

“He aquí que yo hago nuevas todas las cosas.” Apocalipsis 21:5.

Escenario bíblico

Caos simulado

Transición final

Caída del mercado

Haciendo cosas nuevas

Cambio a energía libre

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Según Mr. Whiplash, se avecina un gran escenario bíblico que simularía una tercera fiesta mundial como parte de un plan secreto. Sin embargo, cree que no sería un conflicto real, sino una operación mundial coordinada para destruir lugares oscuros, desmontar sistemas de control financiero y mediático, e iniciar una nueva era con un nuevo sistema económico más justo. Sería la mayor operación mundial de la historia.

El autor sostiene que el mundo experimentará un evento grandioso o profético, cuyo objetivo sería eliminar las estructuras corruptas y sustituirlas por sistemas energéticos, comunicativos y financieros cuánticos y divinos. El texto interpreta los acontecimientos dramáticos mundiales como parte de un plan oculto para transformar el sistema actual y sustituirlo por uno nuevo mediante una crisis mundial escenificada.

Sostiene que durante este evento ocurrirían apagones masivos, caída de mercados, ley marcial y bloqueo de comunicaciones, mientras se desmontan los sistemas actuales. Paralelamente, se introduciría un nuevo sistema financiero respaldado por metales preciosos, tecnología cuántica y energía libre. Todo esto se presenta como transición hacia un nuevo orden internacional positivo, guiado por fuerzas divinas, tras un periodo de caos simulado.

El evento tiene muchas facetas. A su juicio, se cortaría la electricidad, la red de internet y los medios oficiales para introducir la energía libre de Tesla y el proyecto Odín, una red de comunicación cuántica protegida por la Fuerza Espacial. El proyecto Odín se presenta como una tecnología secreta que liberará información, sustituirá sistemas de comunicación y participará en un gran colapso del sistema.

Como mencionó Ron CodeMonkeyz, el proyecto Odin forma parte de Quantum Starlink y es una herramienta potente para controlar las plataformas. Los nuevos sistemas cuánticos serían protegidos por programas espaciales secretos fuera del alcance de la camarilla. Dice que algo poderoso va a dejar fuera de combate a los satélites de medios controlados. Esto bloquearía a los medios en todo el mundo y nos cambiará a sistemas cuánticos.

Mr. Whiplash presenta este proceso como parte de un plan divino profético realizado por fuerzas bíblicas y menciona 34 objetivos. También habla de la caída del mercado bursátil, la eliminación del 99,5% de las criptomonedas y la sustitución del sistema financiero actual por otro sistema basado en activos reales, donde entrarán en vigor las monedas ISO20022 respaldadas por metales preciosos. Eso haría que colapse el mercado de valores y sería todo un espectáculo.

Añade que durante el apagón, se activarían transmisiones de emergencia para revelar la verdad al público. Diez países aplicarían el sistema EBS para cubrir todo el mundo. Todo culminaría con la revelación de confesiones y la implantación de una ley mundial de prosperidad y libertad.

There is going to be a BIG biblical scenario where they make out it's WW3 but really they are activating Militaries then bombing all of these Satanic Luceriferian landmarks. Enacting GESARA funds and We The People rebuild.

THE EVENT. IT IS BIBLICAL.

What are some of the Very BIG… — Whiplash347 (@MrWhiplash_) March 30, 2026

REVELACIÓN

El excongresista Matt Gaetz afirma haber sido informado sobre un programa de hibridación entre humanos terrestres y extraterrestres.https://www.infowars.com/posts/ex-congressman-matt-gaetz-says-he-was-briefed-about-secret-us-army-program-crossbreeding-aliens-with-humanst

afirma haber sido informado sobre un programa de hibridación entre humanos terrestres y extraterrestres.https://www.infowars.com/posts/ex-congressman-matt-gaetz-says-he-was-briefed-about-secret-us-army-program-crossbreeding-aliens-with-humanst Según Ismael Pérez , se ha establecido que si hay hostilidades nucleares, el Arcángel Miguel ha dicho que vendrán miles de naves estelares a intervenir.https://www.youtube.com/watch?v=IVuUQVP1U2U

, se ha establecido que si hay hostilidades nucleares, el ha dicho que vendrán miles de naves estelares a intervenir.https://www.youtube.com/watch?v=IVuUQVP1U2U Portales estelares .- Según el doctor Michael Salla , JP establece una conexión entre los conflictos actuales y el control de tecnologías ocultas. Sugiere que la intervención en Oriente Medio está vinculada a la presencia de antiguos sarcófagos que contienen gigantes en estado de hibernación y portales que conectan con otros reinos o líneas temporales. A su juicio, la misión a la Luna formaría parte de una agenda más amplia que incluye el contacto ET.https://www.youtube.com/watch?v=xxeUaSZms3E

.- Según el doctor , JP establece una conexión entre los conflictos actuales y el control de tecnologías ocultas. Sugiere que la intervención en Oriente Medio está vinculada a la presencia de antiguos sarcófagos que contienen en estado de hibernación y portales que conectan con otros reinos o líneas temporales. A su juicio, la misión a la formaría parte de una agenda más amplia que incluye el contacto ET.https://www.youtube.com/watch?v=xxeUaSZms3E Según Kabamur, los seres humanos no están siendo atacados por seres no humanos malévolos fuera de los parámetros de una guerra espiritual. El problema al que nos enfrentamos es la falta de discernimiento sobre qué razas cósmicas están aquí y por qué, porque mucha gente sigue atrapada en narrativas obsoletas basadas en el miedo. Las semillas estelares son almas encarnadas procedentes de otras estrellas que poseen hebras adicionales de ADN etérico en su cuerpo que no han sido detectadas por la ciencia. Además, los miembros de la coalición de mundos caminan entre nosotros a diario, ya sea de forma invisible o manifestándose como seres humanos comunes. Estos son los ángeles bíblicos.https://x.com/Kabamur_Taygeta/status/2039298480062312953

TECNOLOGÍA EXÓTICA

Matt Gaetz confirma que EEUU posee tecnología exótica y que ha aplicado ingeniería inversa a sus armas, las cuales están disponibles para su uso. Habla de políticos y clips virales que sugieren que el gobierno ocultaría tecnología extraterrestre y programas de hibridación. También menciona a Tim Burchett y Anna Paulina Luna.

Algunos políticos aseguran haber visto información clasificada que, de hacerse pública, causaría un gran impacto. Se menciona que incluso se les habría negado acceso a instalaciones donde se guarda esta tecnología. También aparecen afirmaciones como la presencia de extraterrestres en la Tierra, bases ocultas e incluso programas de hibridación.

Gaetz dice haber oído de un presunto denunciante sobre un programa de híbridos y tecnología no explicable con lo conocido en la Tierra. Burchett sugiere que lo que sabe sobre ovnis causaría caos si se revelara, y habla de informes sobre objetos anómalos, incluso en el océano. Luna afirma que visitó la base Aérea de Eglin buscando información sobre ovnis y que se le denegó el acceso; también ha hablado públicamente de seres interdimensionales.

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=266895

ANOMALÍAS

El presidente Trump destituye a la fiscal general Pam Bondi .https://efe.com/mundo/2026-04-02/trump-destituye-pam-bondi/

destituye a la fiscal general .https://efe.com/mundo/2026-04-02/trump-destituye-pam-bondi/ Gran terremoto de magnitud 7,4, a 130 km al oeste de Ternate, Indonesia , el 1 de abril.https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/earthquake.php?id=1970560

, el 1 de abril.https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/earthquake.php?id=1970560 Se están produciendo tormentas solares menores mientras la Tierra atraviesa la estela de una eyección de masa coronal que impactó el 1 de abril.https://www.spaceweather.com/

Nueve científicos de alto nivel murieron o desaparecieron en el último año.https://www.zerohedge.com/political/something-dark-going-nine-top-level-scientists-die-or-go-missing-past-year

Científicos chinos crean plantas como las de ‘Avatar‘ para alumbrar ciudades sin electricidad.https://es.euronews.com/next/2026/04/02/cientificos-chinos-crean-plantas-como-las-de-avatar-para-alumbrar-ciudades-sin-electricida

Jesse Romero opina que el ataque está por todas partes porque hay muchísimas sectas y algunas de las personas en estas sectas ni siquiera saben que los que están en la cima adoran a Lucifer . Cuando se sientan presionados, soltarán cualquier cosa para culpar a los demás.https://youtu.be/077uyBdEZZQ

opina que el ataque está por todas partes porque hay muchísimas sectas y algunas de las personas en estas sectas ni siquiera saben que los que están en la cima adoran a . Cuando se sientan presionados, soltarán cualquier cosa para culpar a los demás.https://youtu.be/077uyBdEZZQ Kim Goguen dice que “el gnosticismo me resulta cada vez más comprensible. No lo comparto al 100%, pero la espiritualidad que encierra me reconforta.”https://rumble.com/v77vq9y-kim-goguen-updates-are-we-all-gnostics-now-trey-tells-us-the-origins-of-eas.html

dice que “el gnosticismo me resulta cada vez más comprensible. No lo comparto al 100%, pero la espiritualidad que encierra me reconforta.”https://rumble.com/v77vq9y-kim-goguen-updates-are-we-all-gnostics-now-trey-tells-us-the-origins-of-eas.html David Icke habla de los arcontes, entidades no humanas descritas en antiguos textos gnósticos, y de su teoría de que la realidad no es lo que parece. ¿Vivimos en una simulación? ¿Podrían fuerzas ocultas estar influyendo en nuestra percepción, nuestro control y el mundo que nos rodea?https://www.youtube.com/watch?v=SBROpMtfatY

ORIENTE MEDIO

Trump asegura que la guerra en Irán se acabará en tres semanas.https://efe.com/mundo/2026-04-02/trump-eeuu-guerra-iran-oriente-medio/

asegura que la guerra en se acabará en tres semanas.https://efe.com/mundo/2026-04-02/trump-eeuu-guerra-iran-oriente-medio/ Irán atacó a un petrolero frente a la costa de Qatar .https://es.euronews.com/2026/04/01/iran-ataca-un-petrolero-frente-a-las-costas-de-qatar

atacó a un petrolero frente a la costa de .https://es.euronews.com/2026/04/01/iran-ataca-un-petrolero-frente-a-las-costas-de-qatar Tres buques metaneros son los primeros en cruzar el estrecho de Ormuz .https://www.zerohedge.com/energy/three-lng-tankers-are-first-cross-strait-hormuz-war-started

son los primeros en cruzar el estrecho de .https://www.zerohedge.com/energy/three-lng-tankers-are-first-cross-strait-hormuz-war-started Los estados del Golfo diseñan una red de oleoductos para evitar el estrecho de Ormuz .https://www.zerohedge.com/energy/gulf-states-considering-network-new-pipeliness-bypass-strait-hormuz

diseñan una red de oleoductos para evitar el estrecho de .https://www.zerohedge.com/energy/gulf-states-considering-network-new-pipeliness-bypass-strait-hormuz Se unen más de cuarenta países para reabrir el estrecho y liberar a dos mil buques atrapados.https://efe.com/mundo/2026-04-02/reino-unido-condena-actitud-iran/https://es.euronews.com/my-europe/2026/04/02/mas-40-paises-lanzan-coalicion-para-asegurar-estrecho-de-ormuz-tras-la-guerra-iran

Rusia envía seis submarinos al estrecho de Ormuz ; tropas chechenas se han reunido para ayudar a Irán en caso de invasión, mientras que China prepara cien mil soldados.https://battleforworld.com/2026/03/11/the-threat-of-world-war-slowly-moves-ahead-part-3/#Invade

envía seis al estrecho de ; tropas se han reunido para ayudar a en caso de invasión, mientras que prepara cien mil soldados.https://battleforworld.com/2026/03/11/the-threat-of-world-war-slowly-moves-ahead-part-3/#Invade Rusia planea enviar un segundo petrolero a Cuba en plena crisis energética.https://es.euronews.com/2026/04/02/rusia-planea-enviar-un-segundo-petrolero-a-cuba-en-plena-crisis-energetica-segun-moscu

ECONOMÍA

Sube el petróleo y bajan las bolsas .https://efe.com/mundo/2026-04-02/crisis-iran-israel-eeuu-ultima-hora/

y bajan las .https://efe.com/mundo/2026-04-02/crisis-iran-israel-eeuu-ultima-hora/ El petróleo acaba de alcanzar los 110 dólares. El oro acaba de alcanzar los 4.789 dólares. Wall Street está en caída libre, y nadie se hace la pregunta correcta, según Mr. Pool .https://t.me/s/MrPool_Q

acaba de alcanzar los 110 dólares. El acaba de alcanzar los 4.789 dólares. Wall Street está en caída libre, y nadie se hace la pregunta correcta, según .https://t.me/s/MrPool_Q No hay recesión inminente, pero la situación es frágil.https://www.zerohedge.com/markets/bca-global-recession-risk-remains-contained-now

inminente, pero la situación es frágil.https://www.zerohedge.com/markets/bca-global-recession-risk-remains-contained-now El mercado ha tenido un rebote reciente fácil, pero la fase complicada empieza ahora, porque el mercado debe demostrar si se puede sostener.https://www.zerohedge.com/the-market-ear/easy-part-bounce-over-now-comes-hard-part

reciente fácil, pero la fase complicada empieza ahora, porque el mercado debe demostrar si se puede sostener.https://www.zerohedge.com/the-market-ear/easy-part-bounce-over-now-comes-hard-part Todo el mundo busca el rebote , pero ese consenso es el problema, porque cuando todo el mundo espera lo mismo, suele fallar.https://www.zerohedge.com/the-market-ear/everyone-looking-bounce-and-thats-problem

, pero ese consenso es el problema, porque cuando todo el mundo espera lo mismo, suele fallar.https://www.zerohedge.com/the-market-ear/everyone-looking-bounce-and-thats-problem Se dispara el precio del petróleo mientras Trump promete atacar a Irán .https://www.zerohedge.com/geopolitical/uae-poised-join-anti-iran-operations-trump-rips-nato-paper-tiger-says-exit-beyond

mientras promete atacar a .https://www.zerohedge.com/geopolitical/uae-poised-join-anti-iran-operations-trump-rips-nato-paper-tiger-says-exit-beyond El precio del combustible alcanza un nivel sensible políticamente.https://www.zerohedge.com/energy/us-gasoline-prices-hit-politically-sensitive-4-level-trump-eyes-iran-war-offramp

alcanza un nivel sensible políticamente.https://www.zerohedge.com/energy/us-gasoline-prices-hit-politically-sensitive-4-level-trump-eyes-iran-war-offramp Las reservas de crudo de EEUU registran un aumento de diez millones de barriles.https://www.naturalnews.com/2026-04-02-us-crude-oil-inventories-post-unexpected-surge.html

de EEUU registran un aumento de diez millones de barriles.https://www.naturalnews.com/2026-04-02-us-crude-oil-inventories-post-unexpected-surge.html Alta demanda de petróleo ruso .https://noticiaslatam.lat/20260402/alta-demanda-de-petroleo-ruso-moscu-tiene-claro-a-quien-priorizara-1172865548.html

.https://noticiaslatam.lat/20260402/alta-demanda-de-petroleo-ruso-moscu-tiene-claro-a-quien-priorizara-1172865548.html Se desploma la exportación de petróleo ruso tras los ataques con drones a puertos bálticos.https://www.zerohedge.com/energy/russian-oil-exports-plunge-after-drone-strikes-cripple-key-baltic-ports

tras los ataques con drones a puertos bálticos.https://www.zerohedge.com/energy/russian-oil-exports-plunge-after-drone-strikes-cripple-key-baltic-ports Asia quema más carbón mientras se dispara el precio del gas natural licuado.https://www.zerohedge.com/energy/asia-burns-more-coal-middle-east-war-sends-lng-prices-3-year-highs

quema más mientras se dispara el precio del natural licuado.https://www.zerohedge.com/energy/asia-burns-more-coal-middle-east-war-sends-lng-prices-3-year-highs Las acciones de defensa sufren un desplome épico.https://www.zerohedge.com/markets/us-defense-stocks-take-epic-fury-beating-leaving-ubs-asking-why

sufren un épico.https://www.zerohedge.com/markets/us-defense-stocks-take-epic-fury-beating-leaving-ubs-asking-why Los problemas del crédito privado podrían colapsar el sistema financiero, según Ed Dowd .https://usawatchdog.com/private-credit-problems-ending-the-party-ed-dowd/

.https://usawatchdog.com/private-credit-problems-ending-the-party-ed-dowd/ Un informante del Fisco IRS afirma que es ilegal el impuesto sobre la renta.https://www.theburningplatform.com/2026/03/31/irs-whistleblower-says-income-tax-is-illegal/#more-402324

Oracle envió un aviso por correo electrónico a miles de empleados a las 6 de la mañana: «Hoy es tu último día de trabajo».https://timesofindia.indiatimes.com/technology/tech-news/oracle-layoffs-employees-receive-email-from-oracle-leadership-at-6am-saying-we-have-made-the-decision-to-eliminate-your-role-as/articleshow/129922918.cms

EUROPA

La inflación europea registra su mayor repunte desde 2022.https://www.zerohedge.com/markets/european-headline-inflation-soars-march-even-core-cpi-unexpectedly-shrinks

europea registra su mayor repunte desde 2022.https://www.zerohedge.com/markets/european-headline-inflation-soars-march-even-core-cpi-unexpectedly-shrinks Hungría acusa a Ucrania de violar su soberanía.https://esrt.press/actualidad/596800-budapest-ataques-ucranianos-turkstream-son

acusa a de violar su soberanía.https://esrt.press/actualidad/596800-budapest-ataques-ucranianos-turkstream-son Alemania e Italia proponen bloquear las stablecoins en la UE.https://es.euronews.com/business/2026/04/02/alemania-e-italia-proponen-que-la-ue-pueda-bloquear-las-stablecoins-globales

e proponen bloquear las stablecoins en la UE.https://es.euronews.com/business/2026/04/02/alemania-e-italia-proponen-que-la-ue-pueda-bloquear-las-stablecoins-globales Francia aprobó un 12% más de solicitudes de asilo en 2025, que el año anterior.https://www.zerohedge.com/geopolitical/france-approves-record-number-asylum-applications-2025-12-yoy

aprobó un 12% más de solicitudes de asilo en 2025, que el año anterior.https://www.zerohedge.com/geopolitical/france-approves-record-number-asylum-applications-2025-12-yoy Alemania suplica energía a Rusia mientras financia la guerra en Ucrania .https://www.brighteon.com/8c24013c-2477-4163-8272-ffc5152a48c3

suplica energía a mientras financia la guerra en .https://www.brighteon.com/8c24013c-2477-4163-8272-ffc5152a48c3 El primer ministro británico, Keir Starmer opina que el Reino Unido debe encontrar la manera de reunificarse con la Unión Europea, porque si permanece solo, sin el apoyo y la protección de EEUU, el imperio británico corre el riesgo de colapsar.https://www.youtube.com/watch?v=Dp0Q2Njfac0

opina que el debe encontrar la manera de reunificarse con la Unión Europea, porque si permanece solo, sin el apoyo y la protección de EEUU, el imperio británico corre el riesgo de colapsar.https://www.youtube.com/watch?v=Dp0Q2Njfac0 Los líderes de la UE están desconcertados por las vulnerabilidades energéticas ahora evidentes.- Detuvieron la exploración de petróleo y gas, optaron por perseguir discursos académicos sobre el concepto de «cero emisiones netas», cerraron sus refinerías, destruyeron sus centrales eléctricas de carbón, desmontaron sus instalaciones de energía nuclear, y, para colmo, votaron a favor de dejar de comprar petróleo y gas a Rusia.https://www.youtube.com/watch?v=xvs_VsRbwsU

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Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

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Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

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Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

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El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.