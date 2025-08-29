La Feria de Almería celebra con mucho ambiente el ‘Orgullo de Feria’ en la Caseta Municipal

Música, color, inclusión y diversidad para conmemorar el Día del Orgullo, que este año fue suspendido en junio al ser luto oficial

La Feria de Almería vivió anoche una de sus jornadas más especiales con la celebración del evento ‘Orgullo de Feria’, que llenó la Caseta Municipal de música, color y diversidad desde las 22.00 hasta las 04.00 horas. Con un cartel encabezado por la cantante Roser, junto a una quincena de artistas nacionales y locales, la ciudad volvió a rendir homenaje al colectivo LGTBI, recuperando la conmemoración del Día del Orgullo cuyos actos festivos fueron suspendidos en su día con motivo de luto oficial.

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, destacó que “es un orgullo celebrar el primer ‘Orgullo de Feria’ de la feria de Almería. Y era importantísimo para nosotros que, en la feria más diversa, más inclusiva y más integradora, estuviese también el colectivo LGTBI.”

Vázquez subrayó además el compromiso del Ayuntamiento con la diversidad, “Esperamos que se convierta en un evento permanente en nuestra feria y que cada año tenga mayor número de adeptos”. Igualmente agradeció al área de Empleo, Comercio, Juventud y Emprendimiento y al área de Integración Social, Participación y Distritos por la organización del evento y a los diferentes colectivos LGTBI por su implicación y ayuda para que sea posible.

Por su parte, Sergi Regal, mantenedor de la gala, expresó “es un privilegio para los almerienses y para el colectivo tener el día de hoy, el ‘Orgullo de Feria’. No solo en Almería sino a nivel nacional, es un acto pionero que va dar mucho que hablar y va a marcar tendencia en otras ciudades del país”.

La velada transcurrió en un ambiente festivo y reivindicativo, en el que actuaron figuras como Pitita (Barcelona), Krystal Forever (Madrid), Kelly Roller (Torremolinos), Divas in Drag (Madrid) o DJ Black Flamingo (Madrid), además de un nutrido grupo de artistas almerienses que aportaron el sello local a la programación. La gala, presentada por Paqui Kardias, contó también con la participación de gogós de Granada y Málaga, completando un espectáculo que situó a Almería como referente de diversidad y visibilidad en su feria.

La Caseta Municipal se convirtió anoche en un lugar de encuentro donde la música, el arte y la celebración recordaron que la igualdad, el respeto, la inclusión y la diversidad son los verdaderos pilares de la convivencia.