El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán el domingo, 31 de agosto, de 21.00 a 23.00 horas

agosto 29, 2025 4:57 pm

El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán el domingo, 31 de agosto, de 21.00 a 23.00 horas, debido a una manifestación que transcurrirá entre la Plaza de las Velas y El Palmeral de El Zapillo.

