El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán el domingo, 31 de agosto, de 21.00 a 23.00 horas, debido a una manifestación que transcurrirá entre la Plaza de las Velas y El Palmeral de El Zapillo.
El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán el domingo, 31 de agosto, de 21.00 a 23.00 horas
