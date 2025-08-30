La Feria de Almería despide con la Gamba Roja la última jornada del III Encuentro Gastronómico “Saborea Almería en Feria”

Desde las doce del mediodía se han sucedido distintas actividades para poner en valor este crustáceo tan típico de nuestra tierra

El Espacio Gastronómico de la Feria, situado en la Plaza de las Velas, ha vuelto a registrar una gran afluencia de público en su última jornada del III Encuentro Gastronómico “Saborea Almería en Feria”. El ambiente festivo, participativo y familiar ha sido la nota dominante en un día que comenzó a mediodía con el showcooking de la chef Noelia Carrión, y que culminó con el broche de oro de la programación: la celebración del esperado Día de la Gamba Roja de la mano del chef y presidente de la asociación Almería Gastronómica, Rafa Rodríguez.

La jornada ha arrancado a las doce del mediodía con actividades infantiles marineras. En concreto, los jóvenes allí reunidos han disfrutado de talleres de pintacaras, de manualidades e incluso de nudos marineros a través de ‘Decroly Kids’.

Hasta este espacio se ha vuelto a desplazar hoy la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, quien destacó que este escenario se ha convertido durante toda la feria en “un espacio de convivencia y tradición que pone en valor lo mejor de nuestra cultura gastronómica”.

Vázquez subrayó además la importancia de la Gamba Roja “como símbolo de calidad, sostenibilidad y orgullo para Almería”, recordando que se trata “no solo de un referente culinario, sino también de un motor económico y de proyección internacional”.

El Día de la Gamba Roja

A las una del mediodía se ha celebrado el showcooking en directo del chef Rafa Rodríguez, presidente de la Asociación ‘Almería Gastronómica’. El cocinero ha elaborado un plato cuyo elemento principal ha sido la gamba roja almeriense mientras ha interactuado con el público a través de una charla explicando los pasos que iba realizando en su cocina y los beneficios de los distintos productos con los que ha trabajado. El resultado, sin duda, ha sido exquisito para el paladar de todos los allí presentes.

El concurso de degustación de gamba roja de Almería, a través de la Organización de Productores Pesqueros de Almería, ha comenzado a partir de las dos de la tarde. Todos los participantes, previamente inscritos a través de la página web de la propia organización, han participado en este concurso tras el cual ha tenido lugar la deliberación del jurado y la entrega de premios a los ganadores.

En concreto, han resultado vencedores como José María Gallart Alonso (primer clasificado), Joaquín Fonolla (segundo clasificado) y Víctor Ortega (tercer clasificado).

Showcooking de Noelia Carrión

La jornada comenzó a las 12:00 horas con el showcooking de la chef Noelia Carrión, que presentó su propuesta “Petit Choux de Los Filabres”. Una elaboración original y sorprendente consistente en un choux relleno de cabrito con toque de mango, curd de tomate y stracciatella verde, que fusionó tradición y creatividad y fue muy aplaudida por los asistentes, quienes pudieron degustarlo.

El Espacio Gastronómico de la feria está coordinado por el Área de Comercio, Empleo, Emprendimiento y Juventud del Ayuntamiento de Almería, con el patrocinio y colaboración de Diputación Provincial, Sabores Almería, Almería Gastronómica, Eco Selectos, Cepa Bosquet, Hogar Hotel Hoalve, Casa Rafael, Mediterránea de Alimentación, Desuflí La Almazara de Canjáyar, Sociedad Cooperativa Los Filabres, Coprohnijar y Estrella Levante.