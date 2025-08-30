La Junta desactiva la fase de emergencia en el in-cendio de Lubrín al quedar estabilizado

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de

la Junta, Antonio Sanz, ha desactivado a las 17.12 horas la fase de emergencia situación

operativa 1 del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca)

en la provincia de Almería, por el incendio declarado a última hora del jueves en el Paraje

de las Cubillas en Lubrín.

Esta desescalada se ha producido una vez que la dirección de la extinción de Infoca,

perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), ha dado por estabili-

zado el incendio. El Plan de Emergencias por Incendios Forestales seguirá activo en

fase de preemergencia, situación operativa 0, tal y como está establecido desde el pa-

sado 12 de mayo, para toda la época de peligro medio y alto de incendios forestales.

El operativo de Extinción de Infoca ha estado trabajando desde esta mañana en el flanco

noroeste del incendio que seguía activo, así como en la consolidación de todo el perí-

metro. El trabajo ha tenido que realizarse a mano y en algunas zonas mediante el uso

de fuego técnico; puesto que lo abrupto del terreno no ha permitido el uso de maquinaria

pesada. Pese a estas dificultades y a la fuerte incidencia del viento, el operativo Infoca

ha logrado estabilizar el incendio.

El consejero de la Presidencia ha agradecido y felicitado al despliegue por su trabajo

“Una vez más todos los operativos que componen el plan Infoca se han volcado y han

dado lo mejor para en unas condiciones tan difíciles de orografía y viento proteger nues-

tros pueblos y montes del avance del fuego”.

Sobre el terreno van a seguir trabajando seis medios aéreos, cuatro bricas, 14 grupos

de especialistas con 7 vehículos y 12 técnicos capitaneados por el director del Centro

Operativo Provincial (COP Infoca) de Almería. En el despliegue han llegado a trabajar

más de 200 especialistas del operativo

Colaboración ciudadana

El teléfono de emergencias 1-1-2 ha gestionado más de 300 llamadas por este incendio

en la sierra de Almería, la primera de ellas sobre las 23:00 horas del jueves; los ciuda-

danos indicaban que había llamas en el paraje de las Cubillas, por lo que la sala coor-

dinadora activó de inmediato a la Guardia Civil, a la Policía Local, la Unidad de Policía

Nacional Adscrita a la comunidad autónoma, así como a los efectivos de Bomberos y el Centro Operativo Provincial (COP) Infoca. También se ha movilizado al Grupo de Emer-

gencias de Andalucía (GREA) y el Centro de Emergencias Sanitarias (CES 061).

En el Puesto de Mando Avanzado desplegado con el Puesto Avanzado de Incendios

Forestales ha estado la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín,

directora ejecutiva del Plan Infoca en la provincia y el subdirector de Emergencias, Juan

Ramón Rodríguez Claudio, director de la emergencia.

Durante la madrugada del viernes, los servicios municipales desalojaron de forma preventiva a cinco vecinos de Albaricos y Fuente de Albaricos en Bédar, y se llevó a cabo un alejamiento preventivo momentáneo en Marchal, Lubrín. Todos los afectados pudie-ron regresar a casa con normalidad durante la misma mañana del viernes.