El Ayuntamiento mejora su Plan de Autoprotección con un simulacro de incendio en la Casa Consistorial  

Bomberos, Policía Local y Protección Civil evacuan con éxito a más de medio centenar de trabajadores municipales de Presidencia y Turismo

A primera hora de este martes ha sonado la alarma de incendios en el interior de la Casa Consistorial y se han activado todos los mecanismos para evacuar a medio centenar de funcionarios y trabajadores municipales de las Áreas de Presidencia y Turismo de su interior. Un ejercicio simulado incluido dentro del Plan de Autoprotección implantado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Almería con el objetivo de mejorar y garantizar la seguridad de los trabajadores en caso de emergencia.

El ejercicio ha incluido la simulación de un incendio en un cuadro eléctrico de la planta baja del edificio, lo que ha conllevado la evacuación completa del mismo con ayuda externa. Tras el sonido de la alarma, tal y como establece el protocolo, se ha dado aviso a Bomberos de Almería, Policía Local y Protección Civil. En cuestión de escasos minutos, de manera ágil, coordinada y efectiva, el edificio ha quedado completamente vacío.

La concejala de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias, María del Mar García Lorca, ha realizado una valoración “muy positiva del simulacro, que ha sido todo un éxito”. “Este tipo de situaciones pueden darse en cualquier momento y es muy importante que estemos preparados y que exista una colaboración entre el personal funcionario y los cuerpos de seguridad”, ha destacado la edil, quien ha avanzado que “se van a seguir realizando determinadas prácticas en todos los edificios municipales porque prevenir salva vidas”, ha concluido.