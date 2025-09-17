La Gerencia Municipal de Urbanismo adjudica la redacción del proyecto para la remodelación de la Carrera del Doctoral

La actuación mejorará la accesibilidad y conectividad entre dos de las principales arterias de Almería, Avda del Mediterráneo y Avda Montserrat, integrando una zona industrial en el nuevo tejido urbano residencial

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo ha adjudicado a la mercantil ‘Ingeniería Actesur, S.L.’ la redacción del proyecto, dirección de obra y responsabilidad del contrato para la remodelación de la Carrera del Doctoral, con un presupuesto final de 43.919,43 euros, frente a los 58.559,27 euros inicialmente licitados.

Al procedimiento ahora resuelto con esta adjudicación se presentaron un total de seis ofertas. El adjudicatario cuenta, a partir de la formalización y firma del contrato, con un plazo de cinco meses para la redacción de dicho proyecto.

Esta actuación tiene como objetivo renovar completamente la urbanización de este vial, mejorando su funcionalidad y adaptándolo a las nuevas necesidades urbanas. Carrera del Doctoral, actualmente ocupada en su mayoría por edificaciones industriales, constituye una conexión estratégica entre los nuevos sectores residenciales de la Avenida de Montserrat y el centro de la ciudad, a través de la Avenida del Mediterráneo.

La concejala de Urbanismo y Vivienda, Eloísa Cabrera, ha destacado que “con esta intervención se busca mejorar las condiciones de accesibilidad y dotar de acerado a un tramo clave para la movilidad urbana, que conecta dos de las vías más transitadas de Almería”.

Ámbito de actuación

La remodelación abarcará aproximadamente 250 metros lineales de calle, en una zona que ha sido absorbida por el crecimiento urbano hacia el este. En este proceso, áreas anteriormente suburbanas e industriales han quedado integradas en nuevas centralidades, donde conviven edificaciones residenciales y productivas con urbanizaciones que requieren una actualización urgente.

Con esta intervención, el Ayuntamiento de Almería da un paso más en su compromiso por mejorar la calidad del espacio público, fomentar la accesibilidad y reordenar zonas urbanas que han quedado desfasadas frente a las demandas actuales de la ciudadanía.

