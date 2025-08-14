La Guardia Civil de Almería dinamiza la lucha contra el petaqueo de forma integral en la provincia

Las actuaciones contra esta actividad se desarrollan no solo en ámbitos policiales, tanto preventivo como de investigación de incidentes, sino también sobre las estructuras logísticas que facilitan la actividad

Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Almería se mantienen contactos con organismos de todas las administraciones que tienen competencias sobre actividades y entornos utilizados por las organizaciones criminales

La actividad preventiva y coordinada de ámbito administrativo es fundamental para limitar la capacidad de actuación de los delincuentes

Entre los últimos ejemplos destacables se ha incautado 7.450 litros de gasolina y embarcaciones consideradas género prohibido conjuntamente con sus motores respectivos, habiéndose identificado a los responsables

En el marco de la estrategia de protección del dominio público marítimo-terrestre, la Comandancia de la Guardia Civil de Almería ha reforzado su colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Demarcación de Costas de Andalucía-Oriental, y las distintas administraciones locales con demarcación de litoral costero, con el propósito de integrar la acción global contra la logística de las organizaciones, incluida, el objetivo de erradicar las construcciones ilegales en la franja litoral provincial, muchas de las cuales se están utilizando como infraestructura de apoyo a redes de narcotráfico y contrabando de combustible, conocido como “petaqueo”.

Construcciones ilegales y grave impacto ambiental y penal

Las edificaciones ilegales —algunas de carácter permanente— vienen proliferando en distintas zonas rurales del litoral almeriense, alguna de ellas de difícil acceso por vía terrestre, tanto en la zona del levante de la provincia como en zonas protegidas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Las unidades de la Guardia Civil localizan edificaciones que puedan contravenir distintas normativas: Ley 22/1988 de Costas, Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del espacio protegido, Ordenanzas municipales sobre normas mínimas de habitabilidad, salubridad y seguridad, especialmente en suelo no urbanizable y otras normas, incluidas las vinculadas a residuos y limpieza.

Las edificaciones ilegales, además de suponer una grave alteración de los bienes de dominio público y también medioambiental, son utilizadas como bases de depósito logístico para la distribución de sustancias peligrosas, el almacenamiento clandestino de combustible, labores mecánicas de las embarcaciones y otras actividades, dentro de las actividades de petaqueo, con riesgo directo para la seguridad de las personas y el medioambiente, entre otros peligros.

Coordinación institucional y actuaciones recientes

La Guardia Civil, a través de su Servicio Marítimo Provincial, patrullas de Fiscal y Fronteras y con el apoyo de unidades de Seguridad Ciudadana y el SEPRONA, Servicio Aéreo y Drones, ha intensificado el patrullaje e inspección en zonas sensibles y ha desarrollado diversas actuaciones dirigidas a la identificación de estructuras ilegales y su relación con actividades delictivas.

Por su parte, las Administraciones Locales competentes en materia urbanística, tras comunicación de las actuaciones de la Guardia Civil, han activado mecanismos de supervisión urbanística para expedientar y frenar nuevas edificaciones ilegales, iniciado varios expedientes de restitución de la legalidad urbanística alterada, así como colaborando con los servicios de Costas del Estado (MITECO) en la localización y denuncia de este tipo de construcciones ilegales.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil en Almería se continúa con la labor de sensibilización contra el fenómeno para actuar de forma coordinada, tanto a nivel público como privado, dado que “la colaboración entre administraciones y organismos privadas dentro de la actuación preventiva son esenciales para cortar de raíz las capacidades de los criminales que delinquen en zonas de la provincia bajo el carácter de legalidad”.

Intervenciones, incautaciones y decomisos

La Guardia Civil de Almería bien trabajando intensamente dentro de sus ámbitos competenciales, destacando diversas actuaciones en distintos puntos de la provincia que han permitido la intervención de embarcaciones, combustible y material vinculado con el abastecimiento ilícito en alta mar. Entre las más significativas y en diferentes ámbitos y entornos, recogemos cinco (5) operaciones que se enmarcan en una estrategia integral de lucha contra el denominado petaqueo, logrando un notable perjuicio para las redes que lo practican y demostrando la eficacia de las medidas preventivas y operativas desplegadas.

Adra (alta mar): Durante un servicio marítimo de vigilancia, el pasado 28 de julio, se interceptaron dos embarcaciones neumáticas cargadas con 236 garrafas que contenían un total de 5.900 litros de gasolina. El combustible fue localizado en alta mar en embarcaciones destinadas a realizar funciones de gasolineras flotantes. Esta actuación, desarrollada por el Servicio Marítimo Provincial de Almería con apoyo de la PAFIF de El Ejido, la intervención sería de las más importantes incautaciones de combustible realizada en alta mar en aguas de Almería.

Aguadulce (Puerto Deportivo): El mismo día 28 de julio, agentes de la Patrulla de Fiscal y Fronteras (PAFIF) de El Ejido intervinieron una embarcación de fibra, con motor de 115 CV que carecía de matrícula visible y presentaba manipulaciones en sus numeraciones originales. Considerado género prohibido y carecía de documentación que acreditara su procedencia o registro. Este tipo de embarcaciones, por su ligereza y potencia, son habitualmente empleadas para el abastecimiento ilícito de combustible en alta mar, las cuales en ocasiones pueden llegar a ser sustraídas en puertos deportivos de la provincia, por lo que la Guardia Civil realiza controles de ámbito Fiscal y para el Control Fronterizo en dichos puertos.

El Ejido: El día 7 de agosto, durante un control preventivo, agentes de la Guardia Civil procedieron a la aprehensión de 16 garrafas que contenían un total de 400 litros de gasolina, transportadas en una furgoneta cuyo conductor, un varón de 25 años, carecía de la documentación preceptiva exigida por la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y en el marco del ADR – Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera-. Esta normativa, es un reglamento cuyo objetivo es garantizar la seguridad en el transporte de mercancías peligrosas, como la gasolina, en las carreteras europeas. Se formuló la correspondiente infracción administrativa y la apertura de diligencias de investigación para determinar su posible relación con otros hechos delictivos, así como la posible localización de la gasolinera desde la cual se realizó el repostaje irregular.

Garrucha: El día 10 de agosto, durante un dispositivo de prevención próximo a una estación de servicio, agentes de la Guardia Civil identificaron a un varón de 24 años cargando una furgoneta con 30 garrafas que contenían 750 litros de combustible. El conductor carecía de la autorización necesaria para el transporte de este tipo de mercancía peligrosa, incurriendo en una infracción administrativa y otras vinculaciones, realizándose a su vez inspecciones en la gasolinera sobre el procedimiento realizado para la obtención de la gasolina.

Vera (alta mar): A inicio de semana, lunes 11 de agosto, en un operativo realizado por el Servicio marítimo Provincial de Almería, se interceptó una embarcación que navegaba frente a la costa del poniente con 16 garrafas que sumaban 400 litros de gasolina. En la actuación se identificó a sus cuatro tripulantes, varones de entre 30 y 40 años, procediendo contra ellos por infracciones administrativas de contrabando.

En conjunto, estas operaciones han permitido la aprehensión de más de 7.450 litros de combustible, la incautación de cuatro embarcaciones y la identificación de cuatro personas. Todas las actuaciones continúan en fase de investigación para esclarecer plenamente los hechos. Estos resultados confirman que la lucha integral contra el petaqueo en la provincia de Almería por las unidades de la Comandancia de la Guardia Civil, está dando resultados tangibles y contundentes.

Colaboración ciudadana

Cualquier información relacionada con la vinculación a este tipo de actividades resulta de vital importancia y puede ser comunicada a través de los canales reservados que la Guardia Civil pone a disposición de la ciudadanía, mediante los formularios de colaboración disponibles en su página web www.guardiacivil.es, a través de la aplicación móvil Alertcops, o contactar al teléfono de emergencias 062