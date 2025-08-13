Lavar el coche en un centro de lavado consume 50 litros de agua frente a los 400 litros que se utilizan al hacerlo en casa

El exceso del consumo de agua es uno de los principales problemas a los que se enfrentan aquellas personas que poseen un vehículo propio, ya que, dependiendo de cómo se lave el coche, el gasto puede llegar a ser demasiado alto. De hecho, las cifras no engañan: lavar el vehículo en un centro de lavado especializado permite ahorrar un 90% más de agua que hacerlo en casa. En concreto, si se opta por lavar el coche con una manguera doméstica, el consumo puede llegar a los 400 litros, cuando hacerlo con una manguera a presión en centros como Elefante Azul, empresa perteneciente al holding empresarial Grupo Moure, reduce considerablemente este consumo: se gastan entre 50 y 60 litros. En el caso de los túneles de lavado, el gasto aumenta un poco más, ya que se utilizan entre 120 y 160 litros de agua, pero sigue siendo inferior al lavado en casa. “En Elefante Azul se apuesta por tecnologías avanzadas que no solo optimizan el consumo de agua, sino que también reducen el impacto ambiental global del lavado. Esto forma parte de nuestro compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente”, señala David Royo, director del área de Ingeniería de Elefante Azul.Por ejemplo, con el uso de jabón biodegradable, lo que hace del lavado una experiencia más amable con el medio ambiente. También se implementan medidas complementarias para reducir el gasto de agua, ya que cuentan con sistemas de circulación y reciclaje de la misma. “Gracias a estas iniciativas, podemos garantizar que cada gota de agua es reutilizada de forma eficiente, contribuyendo así a la preservación de un recurso tan valioso como el agua”, añade. Problemas de lavar en casa“Aunque resulte tentador lavar el coche en casa, si no se dispone del espacio y de los utensilios necesarios, hacerlo puede llevar a problemas serios”, asegura Royo. En este sentido, pone de ejemplo que, además de no usar productos biodegradables, los hidrocarburos no son gestionados correctamente, ya que no se filtran. Los jabones y los productos químicos utilizados pueden ser, por tanto, más dañinos para el planeta. Además de gastar muchos litros de agua, los residuos generados, como aceites, grasas y partículas sólidas, terminan en la red de alcantarillado sin ningún tipo de tratamiento, llegando a las depuradoras municipales perjudicando su proceso de tratamiento. “En los centros especializados, estos son tratados adecuadamente, asegurando que su impacto ambiental sea mínimo”, puntualiza Royo.