La Guardia Civil de Almería intensifica la erradicación de plantaciones de marihuana en el poniente almeriense

Se trata de dos operaciones distintas y sin relación entre sí, desarrolladas en el poniente almeriense, donde se intervienen más de un millar de plantas de marihuana

Cabe destacar, que una de las plantaciones se trata de una plantación “indoor” y la otra en un terreno, rodeado de abundante y frondosa vegetación que ocultaba totalmente su visibilidad exterior

Además, se ha saldado con la detención de dos personas, por un supuesto delito contra la salud pública y defraudación eléctrica, habiendo decretado la Autoridad Judicial prisión provisional sin fianza para ambos.

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, ha desmantelado dos plantaciones de marihuana (cannabis sativa), en El Solanillo, perteneciente al término municipal de “Roquetas de Mar” y en la zona costera denominada Reserva Natural Punta Sabinar de El Ejido, donde se han intervenido más de un millar de plantas y se ha saldado con la detención dos personas, a quienes se les imputan delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

Estas actuaciones se encuentran enmarcadas dentro de la incesante labor que desarrolla la Guardia Civil, en la lucha contra el tráfico, cultivo o elaboración de sustancias estupefacientes, así como defraudación de fluido eléctrico en la provincia de Almería.

A raíz de las investigaciones y controles operativos sumados a la labor de análisis de información e inteligencia básica, los Equipos de Investigación de Roquetas de Mar y El Ejido, tienen conocimiento de la existencia de dos plantaciones, una en el Solanillo término municipal de Roquetas de Mar, y otra en la Reserva Natural Punta Sabinar de El Ejido.

En la plantación, ubicada en el municipio de Roquetas de Mar, que se trata de un cultivo “indoor”, la Guardia Civil de Almería ha intervenido más de 600 plantas de marihuana, 24 conjuntos de reflectores – bombillas – balastros, 9 compresores de aire acondicionado, 12 ventiladores de pared, 6 extractores de aire, 7 filtros, 2 aires acondicionados portátiles, así como diversos materiales propios de este tipo de cultivos, y la neutralización de un enganche fraudulento a la red de fluido eléctrico.

En la plantación localizada en la Reserva Natural Punta Sabinar de El Ejido, se intervienen más de 400 plantas en estado de floración, de una altura aproximada de 180 cm por planta y prácticamente listas para su recolección, una estación de energía portátil, varios depósitos de agua de gran capacidad y diferentes elementos destinados a la canalización y distribución del riego automático de la plantación.

Como resultado, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha detenido a dos personas por delito contra la salud pública, así como delito de defraudación de fluido eléctrico, incautado más de 1000 plantas de cannabis, así como diferentes enseres necesarios para este tipo de cultivos.

Que las diligencias, los detenidos, así como los efectos incautados pasaron a disposición judicial ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar. Plaza 2, decretando la Autoridad Judicial la prisión provisional sin fianza para ambos.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, se advierte que este tipo de actividades ilícitas, contribuyen a altos riesgos de seguridad ciudadana derivados de las continuas disputas que existen entre el control de esta actividad, así mismo como los riesgos derivados de la manipulación del cableado del fluido eléctrico, que ocasiona no sólo a quienes lo manipulan, sino también a los vecinos de la zona por los continuos cortes de luz y posibilidad de incendio de los transformadores de suministro, a causa de la sobre potencia que este tipo de cultivos los someten.