Información útil para la cobertura de las elecciones en el Centro de Difusión de Datos

El Pabellón de la Navegación de Sevilla (Camino de los Descubrimientos, 2. Isla de la Cartuja. Sevilla) albergará el próximo domingo 17 de mayo el Centro de Difusión de Datos (CDD) de las elecciones al Parlamento de Andalucía, donde los profesionales de los medios de comunicación previamente acreditados podrán hacer el seguimiento de la jornada electoral y asistir a las comparecencias informativas. El plazo de acreditaciones concluyó el viernes 8 de mayo. Visita de presentación. El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, realizará el viernes 15 una visita al CDD que servirá de presentación del dispositivo a los medios de comunicación. La visita será convocada previamente en el portal de noticias de la Junta de Andalucía. La acreditación para la cobertura de esta visita es la misma que para el acceso al CDD durante la jornada electoral. Recogida de acreditaciones. Las acreditaciones serán nominativas y deberán ser recogidas en el Pabellón de la Navegación personalmente por el interesado previa acreditación de su identidad. Recordamos que la acreditación será imprescindible para acceder al Centro de Difusión de Datos, tanto en la jornada electoral como en los días previos para instalación de equipos o visita de presentación. El horario previsto para la recogida de la acreditación es el siguiente:

• Viernes 15: de 9.00 a 10.00 y de 17.00 a 20.00 horas • Sábado 16: de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas • Domingo 17: desde las 7.30 horas Horario del Centro de Difusión de Datos para la instalación de equipos técnicos. El Pabellón de la Navegación estará disponible en los siguientes horarios para la instalación de equipos técnicos por parte de los medios de comunicación. Advertimos de que el CDD no estará disponible para labores informativas ni el viernes por la tarde ni durante la jornada del sábado: • Viernes 15: de 17.00 a 20.00 horas • Sábado 16: de 10.00 h a 13.30 y de 15.00 a 20.00 horas • Domingo 17: desde las 7.30 horas Comparecencias previstas. Durante la jornada electoral, están previstas las siguientes comparecencias informativas: • 10.30 h. Constitución de mesas • 12.00 h. Participación hasta las 11.30 horas. • 14.30 h. Participación hasta las 14.00 horas. • 18.30 h. Participación hasta las 18.00 horas. • 20.00 h. Cierre de colegios. Comparecencia/s en función del avance del escrutinio Set de entrevistas. El Centro de Difusión de Datos dispondrá de un set de entrevistas a disposición de los medios televisivos que lo requieran. Para hacer uso del mismo de manera ordenada, los profesionales interesados deberán dirigirse al personal de Prensa de la Dirección General de Comunicación de la Junta de Andalucía presente en el Pabellón de la Navegación para hacer la oportuna reserva. Como en elecciones anteriores, la Dirección General de Comunicación ha previsto distribuir la señal institucional de las distintas comparecencias que se produzcan en el Centro de Difusión de Datos en tiempo real. La señal será distribuida por Canal Sur Televisión, a través de FORTA, en Torre España.

Asimismo, los medios de comunicación que lo deseen podrán hacer uso de la señal de streaming de las comparecencias que se produzcan en el Centro de Difusión de Datos. Se contará con una retransmisión mediante protocolo HLS (.m3u8) que posibilitará la ingesta de la señal tanto en páginas web como en las aplicaciones y desarrollos creados para este día.

Señal de streaming en directo: https://d25w9qmca8kfzp.cloudfront.net/index.m3u8