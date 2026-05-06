La Guardia Civil desarticula una organización criminal especializada en el robo de cajas fuertes a empresarios del campo

En la “Operación SEGURU-FASTUTA”, se ha procedido a la detención de dos personas y a la investigación de otras tres

Los autores operaban en las provincias de Almería, Málaga, Granada, Murcia y Alicante, asaltando empresas con alta actividad económica

La Guardia Civil, en una operación conjunta desarrollada por el Equipo ROCA de la Compañía de El Ejido (Almería) y el Área de Investigación del Puesto Principal de Villena (Alicante), ha dado por desarticulada una activa organización criminal dedicada al robo con fuerza mediante la apertura de cajas fuertes.

La investigación se inició tras detectarse un patrón delictivo común en diversas empresas del sector agrícola y comercial del Levante y el sureste español. Los agentes determinaron que se trataba de un grupo perfectamente estructurado que utilizaba avanzadas medidas de contra vigilancia para asegurar el éxito de sus acciones y detectar la presencia policial.

La red criminal empleaba varios vehículos en sus desplazamientos y hacía uso de placas de matrículas sustraídas para dificultar su trazabilidad e identificación por parte de las unidades de investigación. La cronología de los delitos esclarecidos se sitúa entre noviembre de 2024 y enero de 2025, periodo en el que perpetraron robos en nueve empresas de las provincias de Almería, Murcia, Alicante, Málaga y granada, logrando sustraer el dinero contenido en sus cajas fuertes.

Tras un minucioso análisis de indicios, la Guardia Civil procedió a la explotación simultanea de la operación el pasado día 16 de abril. Durante el dispositivo, los agentes procedieron a la detención de dos personas en las provincias de Asturias y Alicante, respectivamente.

Asimismo, se ha procedido a la investigación de tres personas más, quienes actualmente se encuentran en un Centro Penitenciario cumpliendo condena por delitos cometidos anteriormente en esa provincia.

A los cinco implicados se les imputan delitos de robo con fuerza, pertenencia a organización criminal y falsedad documental. Con esta operación la Guardia Civil ha logrado esclarecer un total de 11 delitos y neutralizar un grupo que había generado una gran alarma social en el sector empresarial de las cinco provincias afectadas.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial Competente.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía que tiene a su disposición diferentes canales de comunicación, incluso de forma anónima, para comunicar cualquier hecho o circunstancia de interés, a través del teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación “Alertcops”).