Miski Liu Suria

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Crisis de Fe

Shock religioso

Golpe de realidad

Conmoción cultural

Los últimos reticentes

Comienza la divulgación

No se puede detener el plan

Revelado el ovni de los nazis

Deconstrucción de la Matrix

Desmontaje del viejo mundo

Nos originamos en las estrellas

Se rompe la estructura teológica

Alarmismo en círculos apocalípticos

https://miski-liu-suria.blogspot.com

La divulgación ovni ha llevado a algunos pastores a advertir que la revelación sobre vida en otros mundos podrían sacudir las creencias cristianas y provocar que abandonen su fe algunos creyentes. Legisladores, líderes religiosos e investigadores de ovnis se preparan para una posible conmoción cultural y teológica tras la publicación. El denunciante de ovnis David Grusch advierte que están maniobrando algunas agencias para controlar la narrativa, pero predice que la divulgación alcanzará un punto de inflexión en noventa días.

Pastores como Perry Stone, el obispo Alan DiDio y Tony Merkel afirman haber recibido advertencias de funcionarios vinculados a la inteligencia sobre la posibilidad de que las próximas revelaciones sobre ovnis sacudan la fe cristiana. Sostienen que dichas revelaciones podrían describir la vida extraterrestre de modos que contradicen al relato bíblico de la creación, lo que podría provocar que se alejen de la fe algunos creyentes. Los líderes instan a las iglesias a preparar a su congregación para las preguntas y dudas que puedan surgir tras la publicación de la información.

Comentaristas teológicos como Timothy Alberino argumentan que el cristianismo ya reconoce la existencia de seres inteligentes no humanos, enmarcando los ovnis dentro de las categorías bíblicas existentes. Otros, incluido el vicepresidente Vance, califican de ‘demonios’ a los visitantes de otros mundos, mientras que la representante Ana Paulina Luna los relaciona con los ‘vigilantes’ del Libro de Enoc. Estas interpretaciones están alimentando el debate sobre si la revelación desafiará o reforzará las cosmovisiones religiosas, haciendo eco de ciclos pasados en los que los descubrimientos astronómicos transformaron el lugar de la humanidad en el cosmos.

https://www.msn.com/en-in/news/other/pastors-warned-ufo-files-may-challenge-core-bible-beliefs/gm-GM34C00042?ocid

POLÉMICA

Cristianos evangélicos están difundiendo publicaciones que afirman que los ovnis son manifestaciones ‘demoníacas’ y que esta revelación sería la excusa para el ‘rapto’. Perry Stone y otros pastores aseguran haber recibido información de funcionarios de inteligencia para preparar a su congregación. Los detalles que les dieron incluían seres ofidios y materiales de origen no humano, como sacados de una película de ciencia ficción.

Según Gerry Gómez, Jesús se autodenominó extraterrestre. «Vosotros sois de abajo; yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo; yo no soy de este mundo». No se refería a su cuerpo humano, sino a su alma pleyadiana. Era una semilla estelar. Dijo que existe un universo entero habitado por una diversidad de vida inimaginable. Muchas almas encarnadas ahora no proceden de planetas habitables identificables por nuestra tecnología actual. Nos originamos en las estrellas.

Los católicos tradicionalistas, representados por voces como la de Daniel O’Connor, presentan un argumento dogmático más sofisticado: que los extraterrestres físicos son incompatibles con la doctrina católica sobre cristología, mariología y el acto redentor de Cristo. La existencia de otros seres racionales encarnados rompe la estructura teológica.

Según el científico Eric Weinstein, los únicos que impulsan la narrativa de la revelación son los pastores, representantes electos, miembros de fuerzas especiales y creadores de contenido en redes sociales. Nadie posee las herramientas para evaluar la física interdimensional, la biología no humana o la implicación para el modelo estándar.

La comunidad de exopolítica, liderada por el doctor Michael Salla, lo interpreta desde la perspectiva de la coalición de mundos: seres benévolos con apariencia humana que colaboran con los sombreros blancos.

Para quienes nunca hemos creído estar solos, el mañana representa una especie de umbral extraño. No es el momento en que aprendemos algo nuevo. Es el momento en que obtienen su permiso los últimos reticentes, y eso genera una responsabilidad para quienes han portado este conocimiento durante años o décadas.

Quienes te rodean están a punto de recibir un golpe de realidad por primera vez. Buscarán el primer marco narrativo disponible. Para muchos, será el marco de un engaño demoníaco, para otros será la gestión de la seguridad nacional, y para los de inclinación espiritual, puede ser la euforia de la coalición de mundos.

No se puede detener el plan. Estamos siendo evaluados para unirnos a una coalición de mundos, según el sargento mayor Robert Dean. La función de guía no consiste en encasillar a la gente, sino ayudarlos a mantenerse firmes cuando se ponen difíciles las cosas, a formular mejores preguntas que las que se les ofrecen y a resistir la influencia de cualquier narrativa que pretenda tener la respuesta completa.

Décadas de investigación demuestran que el fenómeno es más complejo, tiene más capas y exige más desde el punto de vista filosófico de lo que puede abarcar cualquier marco teórico. Cuando se revele la verdad por completo, no encajará totalmente en la visión del mundo de nadie. Eso no es un error, sino la naturaleza de la revelación verdadera.

OVNI NAZI

Los archivos sobre ovnis revelan la afirmación de un platillo volador secreto construido por los nazis que podía ascender verticalmente, maniobrar lateralmente y mantenerse inmóvil en el aire antes de alcanzar una velocidad de dos mil quinientos kilómetros por hora y una altitud de doce kilómetros. La nave formaba parte de un programa secreto de armas nazi desarrollado para atacar a las fuerzas aliadas al final del conflicto.

Un conjunto de documentos desclasificados del FBI sugiere que los nazis desarrollaron en secreto aeronaves con forma de platillo capaces de mantenerse inmóviles en el aire. La aeronave era capaz de realizar maniobras extraordinarias que se parecían a muchos avistamientos de ovnis modernos. El objeto era controlado por radio y estaba equipado con múltiples motores montados alrededor del exterior de la nave.

Los documentos publicados el viernes detallan entrevistas con un hombre identificado como Paul Peyrer, quien afirmó haber trabajado en un proyecto alemán de armas ultrasecreto que implicaba naves voladoras con forma de disco. Peyerl declaró al FBI que observó un vehículo con forma de platillo de quince metros de diámetro con una cúpula en la parte superior mientras estaba asignado a un proyecto clasificado en la región de la Selva Negra de Alemania en 1943, dos años antes de que terminara la segunda guerra mundial.

https://www.dailymail.com/sciencetech/article-15802601/ufo-files-nazi-flying-saucer.html

ENANOS

Los archivos del FBI revelan informes de seres de un metro veinte de altura que emergen de ovnis. «Algunos testigos han informado haber visto tripulantes que habían aterrizado desde los objetos», afirma el documento, describiendo a los seres como de «entre un metro y un metro veinte de altura, que vestían lo que parecían ser trajes y cascos espaciales».

El FBI resumió los informes sobre naves metálicas capaces de mantenerse suspendidas en el aire en silencio, alcanzar velocidades fantásticas e interferir con equipos electromagnéticos. 1965 fue el año con el mayor número de avistamientos de ovnis observados por múltiples testigos en todo el mundo. Los archivos informan que se recuperaron restos de platillos voladores estrellados en múltiples ocasiones, incluidos materiales descritos como metales desconocidos que contenían esferas microscópicas.

El memorándum también señala que la Fuerza Aérea había encargado al físico Edward Condon, de la Universidad de Colorado, la realización de un estudio sobre platillos voladores, financiado por el gobierno, cuyo coste se estimaba en 300.000 dólares a lo largo de 18 meses. Edwards argumentó que los ovnis eran vehículos espaciales enviados para observar actividades en la Tierra y afirmó que la Fuerza Aérea había ocultado información y dado explicaciones engañosas porque temía un pánico generalizado entre el público si se le decía la verdad.

Hay tres formas básicas: naves con forma de dirigible Zepelín de hasta cien metros de largo, objetos con forma de disco que van hasta treinta metros de diámetro, y se han informado muchos con un diámetro de diez metros; y finalmente objetos con forma de huevo, que son los avistados más recientemente.

https://www.dailymail.com/sciencetech/article-15802065/fbi-files-ufo-beings-emerge.html

OVNIS EN LA LUNA

El astronauta del Apolo-11 Buzz Aldrin informó haber visto un objeto «de tamaño considerable» con una «fuente de luz bastante brillante» que describió como un «posible láser» mientras se encontraba en la órbita lunar.

informó haber visto un objeto «de tamaño considerable» con una «fuente de luz bastante brillante» que describió como un «posible láser» mientras se encontraba en la órbita lunar. El astronauta del Apolo-12, Alan Bean , describió haber observado partículas de luz que «se alejaban por el espacio» y que parecían «escapar de la Luna».

, describió haber observado partículas de luz que «se alejaban por el espacio» y que parecían «escapar de la Luna». Los astronautas del Apolo-17 informaron de tres sucesos inexplicables diferentes en tres días distintos de su misión en 1972.

Harrison Schmitt dijo haber observado un destello en la superficie lunar al norte del cráter Grimaldi. Lo describió como una “delgada estela de luz”.

dijo haber observado un destello en la superficie lunar al norte del cráter Grimaldi. Lo describió como una “delgada estela de luz”. Schmitt experimentó otro suceso inexplicable, junto con el piloto del módulo de mando, Ronald Evans, cuando observaron «partículas o fragmentos muy brillantes» que se desplazaban y «daban vueltas» cerca de la nave espacial.

https://www.zerohedge.com/political/5-highlights-pentagons-ufo-files

UFOLOGÍA

La gente está viendo más bolas de fuego y los astrónomos no pueden explicarlo.https://www.zerohedge.com/geopolitical/people-are-seeing-more-fireballs-astronomers-cant-explain-it

Se ha estrenado el documental “The Alien Disclosure” y apenas estamos viendo el principio. Al final, desaparecerán los programas de la religión matrix, al igual que todas las demás estructuras, según Drue86 . No es necesario que la gente venga a esta clase cósmica esotérica, pero sí que la necesitarán para recibir orientación, sin duda.https://www.wired.com/story/pentagon-drops-new-ufo-files/

. No es necesario que la gente venga a esta clase cósmica esotérica, pero sí que la necesitarán para recibir orientación, sin duda.https://www.wired.com/story/pentagon-drops-new-ufo-files/ Hay muchas pruebas antiguas de la investigación y las operaciones nazis sobre ovnis. No existe ninguna amenaza inminente. El alarmismo en línea procede de círculos apocalípticos que se empeñan en difundir la idea de que se avecina una “guerra de los mundos”, pero el mensaje revelador no tiene presencia hostil; sólo cuestiona viejos sistemas de creencias.https://t.me/drue86/31151

Descubren un asentamiento anterior a las pirámides que reescribe la historia de Norteamérica. Un antiguo asentamiento indígena descubierto cerca del lago Sturgeon en Saskatchewan está poniendo en tela de juicio las ideas arraigadas sobre la presencia humana primitiva. Según la cronología oficial, el yacimiento data de hace unos once mil años y es anterior a la gran pirámide de Egipto en más de seis mil años.https://www.zerohedge.com/political/ancient-settlement-older-pyramids-discovered-rewrites-north-american-history

NOTICIAS DEL RESETEO

Comienza la divulgación oficial.- Abróchense el cinturón porque vamos a empezar a ver las verdades que nos han ocultado durante años, según Gerry Gómez .

. Fuimos elegidos para esta batalla final por nuestra fortaleza espiritual, mental y física, pero somos humanos y siempre necesitamos la misericordia divina.

“A todos los que preguntan cuándo terminará esta película, la respuesta es el momento en que saquen la cabeza de la arena. Así que despierten de una vez” dijo Jasper Truth .

. Te dijeron que nunca llegaría este día. Te dijeron que dejaras de soñar. Te dijeron que el sistema era permanente.

Te dijeron que nunca lo haría. Lo está haciendo ahora mismo. Estás presenciando el desmontaje del viejo mundo en tiempo real. Cada pilar, cada semana, cada movimiento calculado antes de que supieras que había comenzado el juego. Esto no es política, sino una demolición controlada.https://t.me/AXIOS4B

en tiempo real. Cada pilar, cada semana, cada movimiento calculado antes de que supieras que había comenzado el juego. Esto no es política, sino una demolición controlada.https://t.me/AXIOS4B El próximo lanzamiento llegará pronto y eso va a captar la atención de todos. Nada puede detener lo que viene.

El juego está a punto de terminar y pronto tendremos nuestros eventos, según Tironianae.https://t.me/Tironianae

EEUU

Info Wars de Alex Jones ha cesado todas sus operaciones.

ha cesado todas sus operaciones. Manifestantes intentaron encadenarse a la Bolsa de Nueva York durante el primero de mayo.

durante el primero de mayo. Los coches modernos son ordenadores que recopilan datos sobre dónde vas y cómo conduces, y pueden filtrar esos datos a terceros.https://t.me/s/qthestormrider777

La Casa Blanca publicó la foto de un ovni que se parece a la nave espacial utilizada para enviar a Superman a la Tierra en la película de 1978.

publicó la foto de un ovni que se parece a la nave espacial utilizada para enviar a Superman a la Tierra en la película de 1978. Altos funcionarios de la Casa Blanca están dando señales de una revelación importante sobre las elecciones presidenciales de 2020, según el capitán Kyle .https://t.me/s/CaptKylePatriots

están dando señales de una revelación importante sobre las presidenciales de 2020, según el capitán .https://t.me/s/CaptKylePatriots La UE y la Otan quieren la tercera fiesta mundial, según el capitán Kyle . Necesitan el caos para intentar recuperar el control de la línea temporal apocalíptica que han perdido.https://sunnysjournal.com/2026/05/03/the-eu-and-nato-want-wwiii-capt-kyle/

. Necesitan el caos para intentar recuperar el control de la línea temporal apocalíptica que han perdido.https://sunnysjournal.com/2026/05/03/the-eu-and-nato-want-wwiii-capt-kyle/ Imágenes satelitales confirman ataques iraníes contra destructores en el Golfo Pérsico .https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/enoples-sygkroyseis/doryforikes-eikones-epivevaionoun-iranika-pligamata-se-amerikanika-antitorpilika-ston-persiko-kolpo/

.https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/enoples-sygkroyseis/doryforikes-eikones-epivevaionoun-iranika-pligamata-se-amerikanika-antitorpilika-ston-persiko-kolpo/ Trump dice que no habrá nuevos confinamientos por hantavirus: no habrá mascarillas, ni cierre de escuelas, ni antígenos obligatorios.https://gazetteller.com/breaking-trump-says-no-to-new-hantavirus-lockdowns-no-masks-no-school-closures-no-forced-vaccines-in-united-states/

dice que no habrá nuevos confinamientos por hantavirus: no habrá mascarillas, ni cierre de escuelas, ni antígenos obligatorios.https://gazetteller.com/breaking-trump-says-no-to-new-hantavirus-lockdowns-no-masks-no-school-closures-no-forced-vaccines-in-united-states/ Varias encuestas sitúan a Trump entre el 32% y el 38%. Sus mejor encuesta lo sitúa en torno al 42%.

entre el 32% y el 38%. Sus mejor encuesta lo sitúa en torno al 42%. La UE se prepara para posibles conversaciones con Putin mientras EEUU reduce sus tropas en el continente.https://www.zerohedge.com/geopolitical/eu-prepares-potential-talks-putin-us-slowly-reduces-troops-continent

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El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.