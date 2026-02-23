La Guardia Civil destapa una estafa por suplantación de identidad en plataformas de apuestas con más de 46.000 euros de beneficios ilícitos

La actuación se enmarca en los servicios de seguridad ciudadana desarrollados por la Guardia Civil de Almería en materia de prevención y respuesta frente a la ciberdelincuencia

Dos personas han sido investigadas por los delitos de usurpación del estado civil, estafa, organización criminal y blanqueo de capitales

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, ha investigado a dos personas como presuntas autoras de un delito de estafa y suplantación de identidad, tras descubrir la utilización de manera fraudulenta del DNI de un ciudadano, para la apertura de múltiples cuentas en casas de apuestas online, con la que habría obtenido beneficios económicos superiores a los 46.000 euros.

La investigación se inició el pasado 30 de agosto de 2025, a raíz de la denuncia presentada por la víctima, quien tuvo conocimiento de los hechos al acudir a realizar su declaración de la Renta, donde figuraban a su nombre supuestos beneficios económicos que nunca había percibido.

Las pesquisas realizadas permitieron determinar que, sin el consentimiento del denunciante y haciendo uso indebido de su documentación personal, los presuntos autores abrieron un total de ocho cuentas en diferentes plataformas de apuestas, empleando para ello medios de pago electrónicos, que fueron utilizados para realizar las apuestas y obtener beneficios.

Los investigados cuentan con antecedentes policiales por hechos similares, encontrándose uno de ellos actualmente cumpliendo condena.

La actuación ha sido desarrollada por Equipos de Investigación de la Compañía de Huércal-Overa (Almería), en el marco de las labores especializadas que la Guardia Civil lleva a cabo para la prevención e investigación de delitos de estafa y fraude tecnológico, dentro de su estrategia permanente de prevención y respuesta en materia de ciberdelincuencia.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente por los delitos de usurpación del estado civil, estafa, organización criminal y blanqueo de capitales.

Consejos de prevención ante fraudes por suplantación de identidad

La Guardia Civil recomienda a la ciudadanía:

No facilitar copias de DNI ni datos personales a través de correos electrónicos o páginas web que no ofrezcan plenas garantías de autenticidad.

Comprobar periódicamente la información fiscal y bancaria para detectar posibles movimientos o rendimientos no reconocidos.

Activar sistemas de verificación en dos pasos en plataforma online y servicios de pago electrónico.

Utilizar contraseñas robustas y diferentes para cada servicio.

Desconfiar de solicitudes de datos personales o financieros recibidas de forma inesperada.

Denunciar de inmediato cualquier uso indebido de datos personales ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La prevención y la rápida denuncia son fundamentales para frenar este tipo de delitos y evitar perjuicios económicos y administrativos a las víctimas.