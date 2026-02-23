Obras en autovía A-7 y en la carretera AL-12

23 de febrero de 2026.- La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a realizar obras o trabajos de mantenimiento en las siguientes vías:

A-7 entre los PPKK 749+000y 751+000 (T.M. Níjar), en sentido creciente se realizará el cierre del carril derecho.

Las actuaciones se llevarán a cabo los días 24 y 25 de febrero desde las 08:00h. hasta las 18:00h.

AL-12 entre los PPKK 0+900 y 7+435 (T. Municipal de Almería)en ambos sentidos de la circulación se realizará el cierre del carril derecho.

Los trabajos se realizarán los días 24, 25, 26 y 27 de febreroen horario de 07:30 a 13:30 horas.