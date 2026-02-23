Inicio / Provincia / Obras en autovía A-7 y en la carretera AL-12

Obras en autovía A-7 y en la carretera AL-12

Por
No hay comentarios
febrero 23, 2026 9:30 pm

23 de febrero de 2026.- La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a realizar obras o trabajos de mantenimiento en las siguientes vías:

 A-7 entre los PPKK 749+000y 751+000 (T.M. Níjar), en sentido creciente se realizará el cierre del carril derecho.

Las actuaciones se llevarán a cabo los días 24 y 25 de febrero desde las 08:00h. hasta las 18:00h.

AL-12 entre los PPKK 0+900 y 7+435 (T. Municipal de Almería)en ambos sentidos de la circulación se realizará el cierre del carril derecho.

Los trabajos se realizarán los días 24, 25, 26 y 27 de febreroen horario de 07:30 a 13:30 horas.

GabinetedePrensa

Related Posts

Recital poètico de Francisco Cayuela el jueves 5 de marzo, a las ...
febrero 23, 2026
La prestigiosa Universidad norteamericana de Yale se interesa por ...
febrero 23, 2026
El IES Abdera de Adra desarrolla una herramienta para simplificar ...
febrero 23, 2026

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *