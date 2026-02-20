La Guardia Civil esclarece varios delitos contra el patrimonio en comercios, vehículos y viviendas en la comarca de Los Vélez

El refuerzo de la presencia policial en la comarca permite frenar el aumento de robos y disuadir la comisión de nuevos delitos

Las investigaciones culminan con dos personas detenidas y cuatro investigadas, puestas a disposición judicial

La Guardia Civil de la Comandanciade Almería, ha esclarecido varios delitos contra el patrimonio cometidos en la comarca de Los Vélez, concretamente robos con fuerza en comercios y viviendas, así como robos en interior de vehículos, en el marco de un dispositivo especial establecido ante el notable aumento de este tipo de hechos delictivos en la zona.

Estas detenciones se enmarcan dentro de las actividades desarrolladas por La Guardia Civil, durante los servicios de seguridad ciudadana, realizados en la provincia de Almería, para prevenir y evitar los diferentes robos, proporcionando una rápida respuesta a los hechos delictivos cometidos en este ámbito.

Con motivo del aumento de este tipo de hechos delictivos en la localidad de Vélez- Rubio y en el resto de la comarca, la Compañía de Huércal- Overa intensificó la presencia policial mediante el establecimiento de dispositivos conjuntos de fuerzas uniformadas y personal de investigación.

Fruto de las gestiones e investigaciones desarrolladas por el Puesto de Vélez- Blanco (Almería), en coordinación con las distintas unidades implicadas, se han logrado esclarecer varios delitos contra el patrimonio.

Los detenidos e investigados has sido puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vélez-Rubio (Almería), Plaza nº1.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía la importancia de no poner en riesgo la integridad física ni la vida para defender bienes materiales, recomendando mantener la calma ante este tipo de situaciones y comunicar los hechos de inmediato a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Para ello se recuerda que están operativos los canales de contacto habituales: 062, aplicación AlertCops, 112 y a través de la página oficial de la Guardia civil (www.guardiacivil.es o mediante su sede Electrónica)