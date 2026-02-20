La Policía Local detiene a un individuo como presunto autor de un delito de estafa

Fue arrestado tras reconocer que había sacado 1.140 euros con una tarjeta bancaria que encontró en una cartera abandonada y que entregó a la Policía

Efectivos de la Policía Local de Almería han detenido a un individuo de 59 años, natural y vecino de la capital, como presunto autor de un delito de estafa después de reconocer que había sacado 1.140 euros con una tarjeta bancaria que se encontró en el interior de una cartera abandonada en la vía pública y que él mismo entregó a los agentes.

La detención del protagonista de esta rocambolesca historia se produjo sobre las 20.30 horas del pasado miércoles después de que por la mañana entregara a una patrulla de la Policía Local una cartera que, según había afirmado, se encontró en la calle con diversas tarjetas bancarias, 1.000 euros en metálico y un DNI.

Los agentes despositaron la misma en la Oficina Municipal de Objetos Perdidos y avisaron a su propietaria para que se pasara a recogerla. Sin embargo, cuando comunicaron a la dueña lo que se encontraba en el interior de la cartera, ésta les manifestó que la cuantía económica no solo que no coincidía con lo que portaba en el momento de su pérdida, sino que había observado movimientos en su cuenta bancaria que no había realizado.

Ante tales circunstancias, los funcionarios policiales requirieron por la tarde la presencia en la Jefatura de quien la había entregado para aclarar todos los extremos del hallazgo, confesando finalmente que había utilizado una de las tarjetas para sacar 1.140 euros, empleando para ello como contraseña la fecha de nacimiento de la titular que aparecía en el DNI. El sujeto reconoció que los 1.000 euros entregados los había introducido él mismo en la cartera y aseguró que ignoraba dónde estaban los 140 restantes.

Tras su declaración, los agentes procedieron a su detención por un presunto delito de estafa.