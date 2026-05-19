La Guardia Civil informa: Detención del autor de múltiples disparos en el municipio de Balanegra- El Ejido

Con motivo del incidente ocurrido a las 23:00 horas de ayer (18) en el que, a causa de múltiples disparos cometidos supuestamente por un varón de 25 años, del que se sospecha pudiera tener un trastorno mental, vecino del Balanegra-El Ejido (Almería) fallecen dos personas (padres del supuesto autor), además de herir a otras 4 personas del entorno familiar y vecinal.

Entre los heridos se encuentran dos menores de edad, siendo uno de ellos hijo del supuesto autor.

La Primeras investigaciones llevadas a cabo vinculan este hecho, con violencia doméstica, descartando otras motivaciones.

Además, también se investiga la procedencia del arma, ya que el autor carece de licencia alguna.

Destacar que tras el momento de la ocurrencia del hecho, La Guardia Civil organiza un dispositivo de búsqueda donde participan unidades territoriales, de seguridad ciudadana, G.A.R y de investigación, además de la colaboración de Policías Locales del municipio, lo que permitió llevar a cabo la detención del autor a las 04:00 del día de hoy.

Se continua con la investigación, a manos de la UOPJ de la Comandancia de Almería.