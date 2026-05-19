TCL da la bienvenida al buen tiempo con un ecosistema pensado para disfrutar más dentro y fuera de casa

Con la llegada del buen tiempo cambian también las rutinas en casa y fuera de ella. Los días son más largos, los espacios se llenan de luz natural y aumenta el tiempo dedicado al ocio, los viajes, las reuniones con amigos o las actividades al aire libre. En este nuevo contexto, la tecnología deja de ser únicamente una cuestión de rendimiento para convertirse también en una herramienta capaz de hacer el día a día más cómodo, flexible y conectado.En este contexto, TCL presenta una propuesta de productos pensada para adaptarse a las nuevas rutinas de primavera y verano. Más allá del rendimiento tecnológico, la compañía pone el foco en cómo la tecnología puede integrarse de forma natural en la vida cotidiana: mejorando la calidad del aire en casa, facilitando la movilidad, reduciendo la fatiga visual o haciendo más sencillos los momentos de ocio y desconexión.Tecnología pensada para compartir más tiempo fuera de casaCon el buen tiempo, las reuniones improvisadas, las escapadas y las actividades al aire libre ganan protagonismo. TCL responde a este nuevo estilo de vida con dispositivos diseñados para hacer el ocio más flexible y conectado.El nuevo TCL PlayCube permite llevar el entretenimiento a prácticamente cualquier lugar gracias a un formato compacto y fácil de transportar. Pensado para terrazas, jardines o viajes, facilita disfrutar de contenido en distintos espacios sin depender de una instalación fija.

La propuesta se completa con el TCL MOVETIME MT48 Kids’ Smartwatch, un reloj inteligente pensado para acompañar a los más pequeños en una época en la que pasan más tiempo fuera de casa. El dispositivo facilita la comunicación entre padres e hijos y ayuda a aportar mayor tranquilidad durante desplazamientos, actividades o momentos de juego al aire libre.

Audio y movilidad pensados para acompañar el ritmo del día a díaLa primavera también invita a pasar más tiempo fuera de casa, caminar más o desplazarse con frecuencia entre distintos espacios. TCL adapta su ecosistema a estas nuevas dinámicas con dispositivos diseñados para acompañar el movimiento diario sin renunciar al confort.Los nuevos TCL CrystalClip – Swarovski Edition incorporan un diseño open-ear que permite escuchar música o llamadas manteniendo la percepción del entorno, algo especialmente útil en desplazamientos urbanos, paseos o actividades al aire libre. Además, la colaboración con Swarovski aporta un acabado más lifestyle y elegante, pensado para integrarse de forma natural en el día a día.Menos fatiga visual y más comodidad en cualquier lugar con NXTPAPEREl aumento de la luz natural durante esta época del año también hace más incómodo el uso prolongado de pantallas convencionales. Para responder a esta situación, TCL continúa impulsando su tecnología NXTPAPER, desarrollada para ofrecer una experiencia visual más cómoda y natural.El nuevo TCL NXTPAPER 70 Pro reduce reflejos y minimiza la fatiga ocular gracias a una pantalla diseñada para comportarse de forma similar al papel. Esto permite utilizar el dispositivo en exteriores o entornos muy luminosos sin necesidad de forzar la vista ni ajustar constantemente el brillo.La experiencia se completa con modos inteligentes de visualización que adaptan la pantalla a distintos momentos del día, favoreciendo un uso más cómodo tanto para leer como para trabajar, navegar o consumir contenido multimedia.