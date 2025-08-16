La Guardia Civil neutraliza tres importantes centros de producción indoor de marihuana durante operaciones contra el tráfico de drogas en la provincia de Almería

Han sido detenidas once personas y otras dos investigadas, habiéndose intervenido más de 2.800 plantas de marihuana, y otras sustancias estupefacientes, cuyo valor estimado en el mercado ilícito supera los 200.000 euros

Una de las aprehensiones de marihuana, fue detectada en el marco de las inspecciones a empresas de transporte y envío de paquetería que realizan las Patrulla de Fiscal y Fronteras (PAFIF) de la Guardia Civil

Se han intervenido sofisticados, rudimentarios y altamente peligrosos sistemas para el cultivo en viviendas o locales(indoor) para la producción, con un alto riesgo de peligro de incendio dada su configuración al margen de la legalidad.

La colaboración ciudadana ha sido determinante en estas actuaciones. Se recuerda la disponibilidad de canales anónimos de comunicación en www.guardiacivil.es, mediante la aplicación móvil Alertcops y a través del teléfono 062

Entre los meses de julio y lo que llevamos de agosto, la Guardia Civil, a través de las unidades de la Comandancia de Almería, ha desarrollado diversas operaciones en distintas localidades de la provincia dirigidas contra el cultivo y tráfico de marihuana, entre las que se destaca la detención e investigación de trece personas, la aprehensión de más de 2.800 plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento, así como de 7,5 kilogramos de esta sustancia ya procesada, y la neutralización de varios centros de producción indoor con sistemas de enganches ilegales a la red eléctrica que suponen un peligro concreto de producir incendios además del perjuicio para las compañías suministradoras de la electricidad.

Estas actuaciones son muy necesarias para erradicar este tipo de criminalidad, dentro de la prevención y lucha contra el tráfico de drogas, y han permitido intervenir además de la droga, material de cultivo y neutralizar conexiones ilegales a la red eléctrica.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Almería se está realizando un trabajo de la mano de la Fiscalía Provincial de Almería para armonizar el proceder de cara a demostrar el riesgo concreto de producir incendios por este tipo de instalaciones, lo que supondría poder imputar delitos al utilizar aparatos o elementos que dada la manipulación utilizada, mediante conexiones ilegales a la red eléctrica, puedan causar estragos, al contravenir las normas de seguridad y homologación por empresas oficiales para estas instalaciones, poniendo en concreto peligro la vida, la integridad física de las propias personas delincuentes y de personas a las que pueda afectar, a la vez que el medio ambiente así como otros bienes materiales. Para ello, se está trabajando en coordinación con las compañías comercializadoras solicitándoles informes técnicos que puedan aportarse como pruebas a este respecto.

Actualmente, dadas las altas temperaturas existentes y el alto riesgo de incendios, este tipo de instalaciones suponen un peligro adicional que ya se ha visto manifestado en incendios directamente vinculados a estas plantaciones de marihuana en la provincia en lo que llevamos de años, de los cuales, se ha venido informando desde esta Comandancia.

Entre las actuaciones más significativas, desarrolladas en distintos ámbitos y entornos, recogemos las siguientes operaciones:

Operaciones en Huércal de Almería

En el municipio de Huércal de Almería se han desarrollado tres intervenciones contra el cultivo ilegal de marihuana, que se han saldado con la detención de seis personas por delitos de cultivo o elaboración de sustancias estupefacientes y defraudación de fluido eléctrico, la neutralización de tres centros de producción indoor localizados en una vivienda, una nave industrial y un local sin actividad, así como la neutralización de tres acometidas ilegales a la red eléctrica.

Operación “Córmin”. El pasado 4 de julio, en una vivienda de una urbanización del municipio y gracias a la colaboraciónciudadana, los agentes intervinieron un cultivo indoor que albergaba 190 plantas de marihuana, así como lámparas de calor, aparatos de aire acondicionado, una máquina para el conteo de billetes y otros elementos de cultivo. Un hombre de 43 años y una mujer de 37 fueron detenidos dentro de la estructura directamente destinada a dicha actividad criminal.

Operación “Higuerón 12”. El 10 de julio, en un antiguo restaurante sin actividad cercano a la conocida como Cuesta de Los Callejones, se incautaron1.250 plantas de marihuana, junto a una infraestructura compuesta por decenas de lámparas, aparatos de climatización y filtros de carbono. Tres varones de entre 28 y 41 años fueron detenidos.

Operación “Palmiye” El 14 de julio, en una nave industrial del Polígono San Rafael, la Guardia Civil incautó 888 plantas de marihuana y un sistema de cultivo con más de 100 luminarias LED, ventiladores y climatizadores. Un varón de 35 años fue detenido.

Estas actuaciones tienen especialmente en común la utilización de naves o locales, los cuales, son alquilados por los propietarios que en ocasiones suelen recibir pagos económicos de alquiler de forma totalmente irregular, lo cual, puede llevar dentro de las investigaciones que continúan abiertas a suponerles adicionalmente multas o delitos contra la Hacienda Pública o incluso por blanqueo de capitales, dado que son plenamente conocedores en ocasiones que los beneficios proceden de actividades delictivas.

La Guardia Civil, va intensificar la inspección y control de este tipo de naves o locales industriales en polígonos o zonas aisladas, las cuales, no dan apariencia de actividad, pero están siendo utilizadas para estas actividades delictivas.

Otras actuaciones realizadas en la provincia de Almería

Níjar: El día 22 de julio tras originarse un incendio en una vivienda de la localidad y finalizadas las labores de extinción por parte de una dotación de Bomberos del Levante, los agentes localizaron en una habitación no afectada por las llamas un total de 206 plantas de marihuana, seis lámparas LED y un extractor de humo. Se investiga a un varón de 40 años por un delito de cultivo o elaboración de drogas así como la posibilidad de imputarle otro delito por el incendio ocasionado derivado del enganche ilegal realizado de la red eléctrica.

El Ejido: El día 23 de julio agentes de investigación del Puesto Principal de El Ejido detuvieron a dos varones de 24 y 38 años e intervinieron 175 plantas de marihuana cultivadas en una balsa de riego en desuso en la zona de Guardias Viejas.

El día 31 de julio, en colaboración con la Policía Local de El Ejido y durante un control de identificación de vehículos y personas en las inmediaciones de Almerimar, se procedió a la detención de un varón de 24 años por un presunto delito de tráfico de drogas, interviniéndosele 2,5 kilogramos de cogollos marihuana que transportaba en el interior de su vehículo

Almería: El día 04 agosto Agentes de la unidad orgánica de policía judicial de Almería (UOPJ), con motivo de una operación en curso, además intervinieron una plantación de marihuana con 99 plantas en local próximo a la zona almeriense de Retamar. Además, han detenido a varón de 44 años por cultivo y elaboración de estupefacientes y defraudación del fluido eléctrico.

Garrucha: El día 04 agosto en el marco de las inspecciones realizadas por la Patrulla de Fiscal y Fronteras (PAFIF) a empresas de transporte y envío de paquetería, orientadas a la detección de género ilícito, se intervino un paquete que contenía 5 kilogramos de cogollos de marihuana distribuidos en bolsas de un kilogramo cada una.

Alcolea: El día 06 agosto agentes del Puesto de la Guardia Civil de Laujar investigan a un varón de 35 años por un delito contra la salud pública, tras el registro de una finca en el que se aprehendieron 18 plantas de marihuana.

El día 07 agosto en una segunda actuación en la localidad, los agentes investigan a un varón de 35 años por un delito de cultivo y elaboración de drogas, interviniéndose 13 plantas de marihuana que cultivaba en su vivienda.

Screenshot

Estas actuaciones dan muestra de la actuación de la Guardia Civil que a mayor y menor escala así como en diferentes espacios y entornos para la producción y distribución, refuerza su compromiso en la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al cultivo indoor y al tráfico de marihuana, actividades ilícitas que generan riesgos para la seguridad ciudadana, provocan fraudes energéticos de gran magnitud y llegan a ocasionar grave peligro y perjuicios económicos a terceros y la Hacienda Pública. Todas las operaciones e intervenciones referidas permanecen en fase de investigación , con el objetivo de aportar más informes y evidencias de los hechos descritos, así como la posible implicación de más personas además de otras imputaciones administrativas o penales. El resultado de estas intervenciones es una muestra de la permanente dedicación y de la capacidad operativa de las unidades de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería en toda la provincia en la lucha contra el tráfico de drogas.